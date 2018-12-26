SAİT GÜRSOY

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte öne çıkan ve ekonomik gelişmeyi belirleyen temel faktörlerden biri girişimcilik. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için ekonomik değer yaratacak dinamizme sahip girişimciler yaratabilmesi son derece önemli. Bu bağlamda eğitimin önemi ortada. Girişimcilik eğitiminde amaç, kişide konuyla ilgili potansiyelin ortaya çıkmasını ve farkındalığı sağlamak. Konuyu, Millenium Business Institute Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Cansel Özdemir ile değerlendirdik.

Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramıyla tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla uygulamalı girişimcilik eğitimi veriliyor. Eğitim sonunda, girişimcilik adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayacak deneyimi kazanmaları hedefleniyor.

Kişi uygulama eşliğinde eğitilirse kayda değer fark oluşturulabilir.

Bu eğitime katılıp başarılı olan girişimci;

'KOSGEB Girişimcilik Programı kapsamında Yeni Girişimci Desteği' almaya hak kazanıyor. Eğitimler 4 gün 32 saat sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını kapsıyor.

Eğitimlerde, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı ve finansal planı, işletmeyi kurmadan önce iş planı hazırlamanın önemi ve sunumunda dikkat edilecek noktalardan bahsediliyor.



Uygulamalı eğitimin artıları

Eğitim içinde 4'er katılımcıdan oluşan çalışma grupları oluşturuluyor. Katılımcılar çalışma gruplarıyla birlikte bir iş fikri belirliyor ve bu iş fikri ile ilgili olarak derste öğrendiği bilgiler ışığında gerek internet üzerinden, gerek sahaya çıkarak gerçek araştırmalar yapıyorlar. Belirledikleri iş fikri üzerine iş planı hazırlıyorlar. Yaptıkları planlarda hangi sektörde olursa olsun, işletmeye bir farklılık katmaları isteniyor.

Sistemin amacı, ne yaparsan yap, iş fikrinde bir farklılık yarat. Daha sonraki aşama, grupların yaptıkları iş planlarının sunumlarını gerçekleştirmesi. En faydalı kısmın sunum aşaması olduğunu düşünüyorum.

Sunumlarını yapan girişimci adayları öncelikle diğer katılımcı arkadaşları değerlendiriyor. Buradan çıkan yeni fikir ve önerilerle iş fikri daha kapsamlı şekilde geliştiriliyor. Bu çalışma gerçekten çok önemli.

Sunum aşamasında katılımcılar sunum becerilerini geliştiriyor, eleştirilere karşı duyarlılık kazanıyorlar. Eğitimi tamamlayıp, kendi işletmelerini kurduktan sonra KOSGEB'e yapacakları iş planı sunumu öncesi bir deneyim yaşayarak sunum korkusunu üzerlerinden atıyorlar. Eğitimler Belediyeler, İŞKUR, Sanayi ve Ticaret Odaları ve KOSGEB işbirliği ile düzenli olarak devam ediyor. Bence farkı, uygulama eşliğinde eğitim sağlayabilir.