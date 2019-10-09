SAİT GÜRSOY

Eğitim, okullardan çok daha büyük, yaşayan, dinamik, yaşam için ve yaşamın içinde var olan bir kavram. Değişim ise "Değişmeyen tek şey değişimdir" klişesini içinde barındıran kaçınılmaz bir gerçek. Dünya var olduğundan beri bir değişim sürecindedir. Değişim ise gelişimi doğurur. Peki, eğitimde değişim mümkün mü? Eğitimde değişimi, Eğitimde İnovasyon Derneği Başkanı aynı zamanda Eğitimde Değişim Konferansı Koordinatörü Duygunur Şahin Arslan ile konuştuk.

Duygunur hocaya "Sizce, eğitimde değişim kiminle başlar?" diye sordum. "Değişimin bir parçası olanlar ile başlar. Eğitimde değişim "ben" değil "biz" diyenlerle başlar. Kısacası bir kurtarıcı bekleyenler ile değil; kendinde o gücü bulanlar ile başlar. Değişim kolay değildir ve hatta değişim yolları çetindir. Biz de Türkiye'nin farklı şehirlerinde Eğitimde Değişim Konferanslarını (EDK) düzenleyerek değişimi başlatmak istiyoruz." dedi.

Eğitimde İnovasyon Derneği'nin çalışmalarından biri olan EDK ilk konferansını 2015 yılında İstanbul'da düzenledi. EDK klasikleşen konferans biçimini değiştirmek istiyor. Hayal kuran, değişimi sınıfında başlatan öğretmenleri EDK sahnesinde ağırlıyor. Katılımcılar, önce uzmanlardan atölyelerde öğreniyorlar. Sonra öğrendiklerini sınıflarına/okullarına taşıyor. Öğretmenler sınıflarında yaptıkları iyi örnekleri ise, deneyim paylaşımı sunumları ile EDK da meslektaşları ile paylaşıyor. Ve böylece değişim başlıyor.



Değişim 0'dan başlar

Eğitimde Değişim'in ilk mottosu ve ilk konferansı "Eğitimde Değişim Başlıyor!". İkinci konferansı İstanbul'da "Eğitimde Değişim Seninle Başlar" ile devam ediyor. Ardından İzmir'de "Değişimin Bir Parçası Ol! ile davet ediyorlar. Konya'da çağrı "Değişime Yön Verenler Buluşuyor." oluyor. Şimdi ise beşinci konferanslarına hazırlanıyorlar. Bu defa "Değişim 0'dan başlar" mottosu ile çağrıda bulunuyorlar ve 26 Ekim 2019'da İstanbul'a tüm eğitim paydaşlarını davet ediyorlar.

Duygunur hoca, açılış konuşmasını Chicago/ABD lllinois Üniversitesi'nden Prof. Dr. Artin GÖNCÜ'nün "Oyunda Büyümek" üzerine yapacağından bahsetti. "Alanında en kapsamlı konferansı düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz" dedi. Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından çok sayıda başvuru alınmış. Paylaşımcı yüzlerce öğretmenin olması başlı başına sevindirici bir haber. 27 atölye ve 55 deneyim paylaşımı ile tam 110 konuşmacının yer alması oldukça güçlü bir çalışma olacağını şimdiden söylüyor.

EDK'nın konu başlıklarından birkaçı Müzede STEM, Yaratıcı Drama, Dededen Toruna Ebru, Bale ve Dans, Robotik, Yaratıcı Düşünme. Sanat alanı da güçlü (müzik, bale-dans, fotoğraf) bir konferans. Kapanış Konuşmasını Prof. Dr. Yankı YAZGAN'ın yapacağı her biri birbirinden değerli 110 konuşmacıyı dinlemek için öğretmen, öğrenci, akademisyen, ebeveyn kısaca eğitim gönüllüsü herkesi davet ediyorlar. Bence, bu konferansa eğitimcilerimizin katılmasında yarar var.