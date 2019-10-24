SAİT GÜRSOY

NUN Okulları öğrencileri GAP Görme Engelliler Okulu'na eğitim materyali tasarlayarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Projenin ayrıntılarını değerli dostum, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetimi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile konuştuk.

Okul, araştırmayı ve sorgulamayı merkeze alan, sosyal sorumluluk projelerini önemseyen bir anlayışla hareket ediyor. Bu projede, eğitim anlayışlarının bir yansıması. Öğrenciler kendi kurguladıkları projeleri danışman öğretmenlerinin desteği ile kendileri yürütüyor. Bu tür projeler, öğrencilerin kendilerini ve toplumun diğer bireylerini fark etmelerini ve cesaretle daha fazlasını yapmalarını sağlıyor. Başvuru süreçlerinden başarıyla geçip okulda eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, sosyal katkısı yüksek projeler üretiyorlar. Her yıl yaklaşık 25 sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyorlar.

Proje için öğrenciler ilk olarak GAP Görme Engelliler Okulu'yla iletişime geçmişler. Ortak bir proje geliştirebilir miyiz, destek olabilir miyiz, sizin için ne yapabiliriz diye sormuşlar. Duyu eğitim materyallerinin görme engellilerin hayata adaptasyonu için en gerekli gereçler olduğunu ve çoğunlukla ahşaptan üretildiğini öğrenmişler. Görme Engelliler Okulu yetkilileri bu tür materyallere sahip olmadıklarını belirtmişler. NUN Okulları'nın ahşap atölyesinde bu materyaller üretilmiş.



Çift kanatlı öğrenciler

Aynı zamanda projede ele alınan öğrencilerin yaş gruplarını da düşünerek, ihtiyaçlarını gözeterek birtakım masal kitaplarını ve hikâyeleri öğretmenler, öğrenciler seslendirmişler. Seslendirilen bu eserleri Braille alfabesinde kitaba dönüştürmüşler. Ardından Gaziantep'e giderek, görme engelli arkadaşları ile materyallerin etkinliklerini birlikte yapmışlar. Seslendirmeleri Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM'in arşivine bağışlamışlar.

Bu projenin devamında yine GETEM'in düzenlediği Beyaz Baston ve Erişebilirlik Festivali için okuldaki ahşap ve seramik atölyelerimizde 30'un üzerinde minyatür enstrüman üretmişler. Ürettikleri materyalleri görme engelli arkadaşlarıyla paylaşmışlar. Enstrümanların neye benzediği, hangi sesleri çıkardığı konusunda onlara yardımcı olmuşlar.

Bu yaşta kendinden başkası için üretmeye başlayan öğrenciler geleceğin dünyasında söz sahibi olacaklar. Hayallerini, hayatlarını, projelerini ülkenin ve dünyanın daha iyi olması için kullanacaklarına inanıyorum. NUN Okulları, öğrencilerinin hem akademik, hem de sosyal hayatta söz sahibi bireyler olmaları için uğraş veriyor. Amaçları, Milli Eğitim Bakanımızın da dediği gibi 'çift kanatlı' öğrenciler yetiştirmek. Bu anlamlı projede emeği geçen herkesi kutluyorum.