SAİT GÜRSOY

Geçtiğimiz hafta Gebze Teknik Üniversitesi'nde Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı gerçekleştirildi. Türk üniversitelerinin uluslararası endekslerde yükselmesi, saklı kalmış bilimsel potansiyelin ortaya çıkması odağında, daha önce ilan edilen 11 araştırma üniversitesinin performansları değerlendirildi. Yükseköğretim sistemimizle ilgili sıcak konuları İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile konuştuk.

Vakıf üniversitesi bölümlerinin kontenjanlarının 2020 YKS'de daralması artı 10 olarak revize edildi. Buna göre üniversiteler 2019 YKS'de bölüme kayıt olan öğrenci sayısından maksimum artı 10 fazla kontenjan talebinde bulunabilecek. YÖK, optimum sınıf mevcudunu sağlayacak şekilde, minimum bir sayıyı gözeterek kontenjanları belirleyecek. Özetle, kontenjanlarda sınırsız büyüme dönemi sona ermiş durumda. Bu hem vakıf, hem de devlet üniversiteleri için geçerli.

Vakıf üniversiteleri mütevelli heyet başkanlarından gelen talep üzerine yüzde 75 indirimli kontenjan uygulamasından vazgeçildi. Buna göre, üniversiteye girişte tam burslu, ücretli ve indirimli olarak en çok üç çeşit kontenjan olabilecek. İndirimli kontenjanlarda ise yüzde 25 ya da yüzde 50 indirim kademelerinden sadece biri bulunabilecek. Bu konu özellikle sosyal medyada çok tartışıldı. Sanki hak eden öğrencilerin alacağı burs miktarı düşürülüyormuş gibi bir hava oluştu. Unutulmasın, vakıf üniversiteleri öğrencilere pek çok isim altında ek indirimler veriyorlar, vermeye de devam edecekler. Esas olan, yüzde 75 indirimi geçmiş yıllarda suiistimal ederek ucuz pazarlama taktikleri uygulayan bazı vakıf üniversitelerinin ek indirim konusunda kendilerine çeki düzen vermeleri.



2024 üniversiteye giriş

2020 YKS tercih kılavuzunda, "geleceğin meslekleri" olarak nitelendirilebilecek bazı yeni bölümlerin yer alması planlanıyor. YÖK, tüm üniversitelerden gelecek bölüm açma tekliflerini dikkate almakla birlikte, geleceğin meslekleri konusunda 11 Araştırma Üniversitelerine öncelikle sorumluluk verecek. Bir hatırlatmam olacak. Bu bölümlerin açılıyor olması heyecan verici lakin hem öğrenciler hem de rehber öğretmenler ile iletişimin etkin şekilde yapılması gerekiyor. Adaylar, bu bölümlerin varlığından temmuz ayında, hemen tercih dönemi öncesinde haberdar olmamalı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni ortaöğretim tasarımı çalışmaları sürüyor ve yeni müfredatın (lise sisteminin) 2020-2021 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olması YKS'nin geleceği ile ilgili soruları beraberinde getiriyor. Yıllardır çerçeve kural sabit. Ortaöğretim sistemi ne olursa olsun, üniversite sınavlarında sorular, müfredattan çıkıyor. YKS sisteminin, bu çerçeve kural içinde gelecekte (koşul ve gereklere göre güncellenmekle birlikte) sürdürülmesi öngörülüyor. Bence, 2024 için MEB ve YÖK şimdiden işbirliği yapıp, bu yıl lise 1'de okuyacak gençlere bilgi vermeliler. Daha çok zaman var diye beklememeliler. Üniversiteye hazırlık lisenin ilk yıllarında başlıyor.