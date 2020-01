SAİT GÜRSOY

Eğitim dünyamızda özel okulların sayısı 12 bini aştı. Son 5 yılda dershanelerin temel liselere dönüşümü ve okul teşvikleri sayıyı büyüttü. 3 milyon 800 bini bulan kontenjan sayısının, ancak 1 milyon 370 bini dolu. Bu durumda, mali borçlarını karşılayamayan bir kısım okul kapanma noktasına geldi. 2000'den bu yana 5 bin 155 okul kapanmış. Ancak tüm özel okullarımızı bu olumsuz kategoriye sokmamalıyız. İçlerinde ilkeli, ciddi ve güvenilir birçok köklü özel eğitim kurumumuz var.

Kurumların açılışında mali teminat belgesi istenilmeli. O kurumda çalışanların, 1 yıllık maaşları bankaya yatırılmalı. Franchise okullar da, merkez de sorumlu olmalı. Bence en önemlisi, bölgenin ihtiyacı kadar özel okul açma izni verilmeli. Tabi bu kurallar yeni açılacak okullara değil, daha önce açılmış olan okullara da uygulanmalı. Ayyuka çıkan bu durumla ilgili, ilk yazımı, 12 Aralık 2018'de yazıp, kamuoyunu uyarmıştım. Mali sıkıntı bir kısım özel okullarda devam ediyor. Ülke genelinde bazı okulların her an kapanmaya hazır olduğuna yönelik duyumlar alıyorum. Her yıl yaklaşık 300 okul kapanıyor. Özellikle de ucuz ve butik okullar sıkıntıda. Sömestre kadar 50'ye yakın bu tür okulun kapanabileceğini tahmin ediyorum. Nispeten küçük kurumlar olabileceği için, büyük kitlelerin etkileneceğini zannetmiyorum.

Bugünlerde özel okulların bursluluk sınavları başlıyor. Özellikle veliler okulları çok iyi araştırın. Köklü ve güvenilir okullara yönelin. Bir öğrencinin maliyetinin 24-25 bin lira olduğu bir yerde, 9-10 bin liralık bir yere ucuz diye kayıt yaptırmayın. Bence, bu tür özel okullar mali sıkıntıda olabilir. Çocuğunuzu 2040'lara hazırlayan okulları seçin. Hem dijital teknolojiye, hem de sosyal ve duygusal başarıyı öne çıkaran okul olmalı. Tabi ki akademik başarısını da öğrenin. Okul iyi incelenmeli, sahibi kimdir, finansal yapısı nedir, köklü bir eğitim kurumu mudur, bunlar araştırılmalı.



KRİZDE MUTLU SON

Ekonomik kriz yaşayan, bir özel okul grubu ile bir devlet teknik üniversitesinin vakfı arasında görüşmeler, mutlu sonla bitti. Aldığım bilgilere göre, devirden sonra öğretmen kadrosu değişmeyecekmiş. Ayrıca, yapılan anlaşmanın maddeleri üzerinde finansçılar ve hukukçular çalışıyorlarmış. Devlet teknik üniversitesi vakfı, nitelikli öğrenciler yetiştirmiş ve modern eğitim altyapısına sahip özel okul grubunu, eğitim alanında bir yatırım fırsatı olarak değerlendiriyor. Kolej bünyesindeki öğretmenlerin ve öğrencilerin sorunlarına çözüm sunmuş olmaktan da mutluluk duyuyor. Bu konuda, desteği ve emeği olan herkesi kutluyorum.

Evet, özel okulculukta, ekonomik bir sıkıntı var, ancak tüm sektör karalanmamalı. Bence, bir an evvel Milli Eğitim Bakanlığı devreye girerek, bu durumdaki tüm özel okulların veli, öğrenci, öğretmen ve çalışanların seslerini duymalı ve onları rahatlatmalıdır. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa, önümüzdeki günlerde, bu konuda çok başımız ağrır.