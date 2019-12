SAİT GÜRSOY

2018 PISA sonuçları geçen hafta açıklandı. Yine herkes PISA sonuçlarına odaklandı. Özellikle 2015 yılı PISA sonuçlarında 2012 yılına göre düşüş görülmesi eğitim sistemimizle ilgili çok sayıda eleştiriyi gündeme getirmişti. Ancak, bu kez sonuçlar yüz güldürdü.

Her üç alanda da ülkemizin puanları arttı ve sonuç olarak sıralamada yaklaşık 10 basamak birden yükseldi. 2015 yılına göre okuma becerileri alanında ülkemizin puanı 38 puan, matematik okuryazarlığı puanı 34 puan ve fen okuryazarlığı puanı 43 puan arttı.

PISA 2018 araştırmasına katılan ülke sayısı bir önceki döneme göre artmasına rağmen Türkiye her üç alanda da ülke sıralamasında daha üst sıralarda yer aldı.

Okuma becerileri alanında 2015 araştırmasında 50'nci sırada yer alan Türkiye, PISA 2018'de 10 basamak yükselerek 40'ıncı sıraya geldi. Matematik okuryazarlığında 50'nci sırada yer alan Türkiye, PISA 2018'de 42'nci sıraya yükseldi. Fen okuryazarlığı alanında 15 basamak birden yükseldi: PISA 2015'te bu alanda 54'üncü sırada yer alan Türkiye, PISA 2018'de 39'uncu sıraya yükseldi.

OECD raporu ve MEB'in yayımladığı PISA 2018 raporuna göre Türkiye'nin bu iyileşmeyi her üç alanda tüm yeterlilikler düzeyinde iyileştirmelerle elde etmesi oldukça anlamlı. Bu sonuç topyekûn ve her seviyede bir iyileşmeye işaret ediyor.



Resim oldukça olumlu

Konu ile ilgili değerlendirmesini almak için aradığım değerli dostum, MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e OECD'nin sonuçları açıklamak için düzenlediği toplantıya katılmak üzere gittiği Paris dönüşünde ulaştım.

Elde edilen sonuçlardan oldukça memnun olduğunu ifade eden Özer şunları söyledi.

"OECD tarafından açıklanan PISA 2018 raporuna göre, ülkemiz, 2003 ile 2018 yılları arasında 15 yaş grubu öğrenci sayısı önemli oranda artmasına rağmen her üç alanda da istatistiksel olarak anlamlı artışın olduğu tek ülkedir. Dolayısıyla, ölçek büyüklüğü ve tüm zorluklarına rağmen, Türkiye'nin 15 yıldaki performansı toplamda artmış durumdadır. Tüm alanlarda belirgin bir iyileşme evresine girmiş bulunuyoruz. Bu iyileştirmeleri artırmak ve sürekli kılmak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz" Özer, ayrıca bu güzel sonuçları araştırmaya katılan diğer ülkelerinki ile de karşılaştırarak şu bilgileri verdi. "PISA 2018 araştırmasına katılan tüm ülkeler içerisinde her üç alanda da puanlarını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artıran üç ülke var, Türkiye bunlardan birisi. En önemlisi Türkiye, hem matematik hem de fen okuryazarlığı puanlarını en çok artıran ülke oldu.

Okuma becerileri alanında da puanını en çok artıran ikinci ülke olduk. Bir bütün olarak baktığımızda resim oldukça olumlu."

Özer, iyileştirilecek alanların da farkında olduklarını ve 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında özellikle okullar arası başarı farklarını azaltmak için çok sayıda projeyi uygulamaya koyduklarının ve kararlı bir şekilde takipçisi olacaklarının altını çizdi. Ben de, hem bu güzel sonuçlar, hem de titizlikle hazırlanmış PISA Değerlendirme Raporu için, Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.