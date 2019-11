SAİT GÜRSOY

İnsanların bireysel tercihleri, yaşam tarzları, inançları ve diğer birçok yönleri nedeniyle önyargılara maruz kaldığı yadsınamaz bir gerçek. Önyargılar insan var oldukça var olmuş, iletişim süreçlerini doğrudan etkileyen ve insanların birbirlerini anlamaya çalışmak yerine, onları tam olarak tanımadan yargılamalarına sebep olan tutumları ifade ediyor. İşte bu durumdan hareketle değerli dostum Psikolojik Danışman Kübra Karahanoğlu, öğrencileri ile "Ön Yargınız Son Yargınız Olmasın" sloganı ile Stigma adlı bir proje gerçekleştirdi.

Projenin amacı, insanların birbirlerine önyargılı olmalarının, birbirlerini etiketlemelerinin bireyler ya da gruplar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığının farkında olunmasını sağlamak. Bunu Kübra Karahanoğlu, İstanbul Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ndeki öğrencileri ile daha önce Bilişimci Martılar Projesi kapsamında hayata geçirdi. Uluslararası En İyi 2. Lise Projesi Ödülü alan, Hindistan'da da farklı ülkelerden öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 5 bin kişilik katılımcı grubu ile paylaşılan Stigma Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı ile MEF Üniversitesi Eğitimde Gelecek Konferansı'nda da eğitimcilerle paylaşıldı. Şimdi de Yalova Çiftlikköy AKSA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde daha çok öğrenciye ulaşmaya devam ediyor.



Her yaşta önyargı olabilir

Peki, proje kapsamında gerçekleştirilen temel çalışmalar neler? Proje kapsamında, kişisel farkındalık yaratmak amacıyla okul koridorlarına birtakım soru kartonları asıldı ve öğrenciler bu kartonlara kendi cevaplarını verdiler. Daha sonra okul koridorlarında önyargılarla ilgili çarpıcı sözlere ve görsellere yer verildi.

Ardından daha çok insana ulaşabilmek ve farkındalığa destek olabilmek amacıyla Yalova Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin işbirliğiyle projede yer alan öğrencilerin de yer aldığı bir kamu spotu çekilerek sosyal medya aracılığı ile paylaşıldı.

Bu proje ile önyargıları ortadan kaldırmanın değil; insanların önyargılı olabildiklerinin ve bu ön yargıların diğer insanlar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığının farkında olmalarını amaçlıyor. Psikolojik Danışman Kübra Karahanoğlu'na göre; önyargılara her yaştan insan maruz kalabildiği gibi, yine her yaştan insan farkında olarak ya da olmayarak önyargılı tutumlar içine girebiliyor.

Önyargılı tutumlarda sosyo-kültürel yapı, eğitim seviyesi, toplumsal duyarlılık, kişisel hak ve özgürlüklere saygı gibi birçok nedenin etkili olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle Kübra Karahanoğlu, öğrencileri ile birlikte "Hayat, aynı pencere olabilir ama hepimiz farklı açılardan bakıyoruz. Dış görünüşümü bilmeniz, hikâyemi bildiğiniz anlamına gelmez. İşte bu yüzden, önyargınız son yargınız olmasın" diyerek önyargıların bireyler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Proje 28 Kasım'da TÜBİTAK 4006 çerçevesinde Yalova Çiftlikköy AKSA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sergilenecek.