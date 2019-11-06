SAİT GÜRSOY

Dünyanın en büyük yapay zekâ konferansı olarak kabul edilen, AIWorld Conference Boston'da düzenlendi. Bu yıl 4. kez düzenlenen konferans, Harvard, IBM, Microsoft, Amazon, Google, Facebook gibi dünya devlerini bir araya getirdi. Programa, dünyanın ve Amerika'nın çeşitli bölgelerinden 3 bin kişi katıldı.

Dünya Ekonomik Forum verilerine göre yapay zekâ, önümüzdeki birkaç yıl içinde 58 milyon net iş yaratacak. Ekonomik modelleme uzmanları da STEM alanındaki işlerin 2027 yılına kadar yüzde 13 oranında artacağını tahmin ediyor. Eldeki bu verilere göre gençleri geleceğe nasıl hazırlamalıyız? Geçtiğimiz hafta Dünya Yapay Zekâ Kongresi'nde konuşma yapan, Türkiye'de eğitimin duayeni değerli dostum Enver Yücel'le, yapay zekânın geleceğini ve eğitimde izlenmesi gereken yolu konuştuk.

Türkiye'de K12 düzeyinde Yapay Zekâ Okuryazarlığı eğitimi şu an yalnızca Bahçeşehir Koleji'nde hayata geçirilmiş durumda. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın başındaki isim Enver Yücel, Boston'da düzenlenen konferanstaki konuşmasında işte bu eğitimi anlattı. Enver Yücel, eğitim sektörünün geleneksel yapıdan çıkması gerektiğini söylediği konuşmasında, yapay zekânın eğitimde geliştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. "Eski dünyanın anlayışıyla, yeni dünyayı inşa edemeyiz" diyen Yücel, eğitimde kurdukları yapay zekâ sistemini, 6 ay içinde dünyaya açacaklarının da müjdesini veriyor. Kişiye özgü öğrenim imkânı veren yapay zekâ destekli sistem, Türkiye'den dünyaya ihraç olacakmış.

Sistem her öğrencinin öğrenme şekline göre değerlendirme yapıyor. Bu değerlendirme, yine yapay zekâ tarafından işlenerek öğrencilere eksik kazanımlarını tamamlamaları için yönlendirmeler sunuyormuş. Hem yalnızca öğrencilere değil, öğretmenlere ve ailelere de rehberlik edecekmiş.



Yapay zeka okuryazarlığı

Kongrede açılışını değerli kardeşim Özlem'in yaptığı bir de eğitim paneli düzenlendi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Yapay zekâ ve gelecekten konuşmaya eğitimden başlamalıyız." diyor. Dağ ile konuştuğumuzda, yapay zekâ okuryazarlığı eğitimini Türkiye'de gündeme getirmek istediklerini söyledi.

Özlem Dağ, tıpkı kodlama eğitimi gibi yapay zekâ eğitiminin de erken yaşlarda başlaması gerektiğini vurguluyor. Dünya devlerini bir araya getiren, AI World Conference'da Türkiye eğitim camiasını temsil eden bu değerli isimlerin sözlerine kulak vermeliyiz. Yapay zekânın dünyayı değiştireceği bir çağa girerken eğitimin tüm sektörlerden daha önce davranması gerekli.