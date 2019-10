SAİT GÜRSOY

Geleceğin iş insanı hangi niteliklere sahip olmalı? Mesleklerde nasıl bir dönüşüm olacak? Yarının işlerine bugünden hazırlanmak mümkün mü? Hepimizin aklından geçen ve çoğu zaman endişelendiğimiz bu konu, tüm dünyada yetişkinlerin üzerine kafa yorduğu konuların başında geliyor. Geleceğin insanı nasıl olma- lı konusunu değerli dostum, Step Media Pazarlama ve Reklam Kurucusu Serap Öcal ile değerlendirdik.

Günümüzde kariyer yönetimi konusunda yapılan çalışmalar; en değerli yatırımın, yetenekli çalışanlara, yapılan yatırımlar olduğunu gösteriyor. Yeteneğe ise; bireyin beceri, bilgi, deneyim, istihbarat, yargı, tutum, karakter ve dürtülerini kapsayan bireysel becerilerin toplamıdır, diyebiliriz. Tercih edilecek meslek ne olursa olsun, yetenek yönetiminin eğitim hayatının başından itibaren doğru kurgulanması gerekiyor.

WEF - World Economic Forum'un Eylül 2018'de duyurduğu "Future of Jobs 2018 - İşlerin Geleceği" 2018 raporuna göre; 2022'ye kadar olan süreçte, teknolojiye bağlı gelişen; veri analistleri ve veri bilimciliği, yazılım ve uygulama geliştiriciliği, e-ticaret ve sosyal medya uzmanlığı gibi mesleklere talebin artacağı belirtiliyor.

Ayrıca, iletişim becerilerinin öne çıktığı müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama, eğitim ve gelişim alanlarında iş hacmi genişleyecek ve daha fazla sayıda personele ihtiyaç duyulacak. Raporda yer alan araştırmalar, önümüzdeki 3 yıl içinde yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanlığı, büyük veri uzmanlığı ve blok zinciri uzmanlığı gibi yeni teknolojileri anlama ve bunları uygulamaya yönelik mesleklerin de ortaya çıkacağını söylüyor.



İş dünyasının talepleri

Bunların yanında iş dünyasında talep edilecek yetenekleri sıralayacak olursak; analitik ve inovatif düşünme, kompleks problemleri çözme becerisi, yeni teknolojileri dizayn etme ve programlama yeteneği. Bu özelliklerin yanında özenli çalışmak, güvenilirlik, duygusal zekâ, liderlik ve sosyal nüfuz muhakemesi yapabilme, problem çözme ve hızlı kavrama yeteneği, zaman yönetimi becerisi ve sistem analizi ve değerlendirmesi olarak da sıralayabiliriz. Her ne kadar ülkemizde şu ana kadar bu konular ile ilgili bir ders olmasa da, bu yetenekler ve değerler ışığında evlatlarımızı yetiştirmemiz doğru olacak gibi geliyor.

Endüstri 4.0'ın gelişimi ile birlikte nitelikli eğitim ve teknoloji okuryazarlığının önem kazandığı bu dönemde robotlar da pek çok alanda hayatımıza girmiş bulunuyor. Çok klasik bir söylem haline gelen "Robotlar işlerimizi elimizden alacak" konusunda, şunu gözardı etmeyelim. Robotlar işlerimizi elimizden alabilir. Ancak işimize değer katıp, onu kişiselleştirmeyi başarırsak, onu elimizden almaya hiçbir teknolojik gelişimin gücü yetmez. İnsani değerler ve yetenekler çerçevesinde özenle yapılan her iş ve emek karşılığını görür. Bence, tekniksel ve fiziksel meslekler robotlarla yapılırken, insanlar da sosyal ve duygusal becerilerini geliştirecekler.