SAİT GÜRSOY

Gelişmiş ülkeleri incelediğimizde en çok eğitime ve bilime yatırım yaptıklarını görüyoruz. İnsana yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bu anlamda İzmir'de insan kayakları alanında 15 yıldan fazla deneyimi olan Senin Kariyerin Danışmanlık Kurucusu Gonca Elibol ile iş dünyası üzerine sohbet ettim. Elibol'un tespit ve önerileri kamu ve özel sektör tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum.

Türkiye'nin gelişmiş ülke statüsüne ulaşması hatta dünyada ilk 5 ekonomide olabileceğini belirten Gonca Elibol, bunun için "insana" yatırım yapılması gerektiğini vurguluyor. Bilimsel standartlarda ve ölçülebilir sistemler üzerinde kurulu bir iş dünyasının gerekliliğine inanan Elibol, "Ülkemizde en büyük eksiklik kamu ve özel sektörde insan kaynakları yönetiminin yeteri kadar bilinmemesidir. İnsan kaynaklarının görevi işyerinde verimlilik ve karlılığı arttırmaktır. İK; ekonominin büyümesinde en büyük rol olan "insan" üzerine çalışır. İşe alım, özlük işleri, yasal haklar, iş güvenliği, motivasyon, kurumsallaşma, kariyer planlama gibi konular İK fonksiyonlarının parçasıdır. İK, madeni cevhere dönüştürür" diyen Gonca Elibol İnsan geliştikçe, toplum değişir, ülkeler kalkınır. Gelişmiş ülkelerin İK'ya odaklandığını vurguluyor.

İş dünyasında Başarı için Astların ve Üstlerin Rolü ve Pozitif Etki adlı yayınlanmış 2 kitabı var. Kurumsallaşma temalı 3. kitap çalışması devam ediyor. Ayrıca, Yeni Asır Gazetesi'nin ekonomi köşe yazarı. Hayali ise bir gün İnsan Kaynakları Bakanı olmak.



Emek israfı

Elibol Türkiye'de odaklanılması gereken bir diğer konunun kurumsallaşma olduğunu söylüyor. Öte yandan iş hayatında en büyük başarının lidere ait olduğunun da altını çiziyor. Elibol "işini aşkla yapan, sorgulayıcı, değişime ve dönüşüme açık çalışanlara ihtiyaç var. Ülkem için ne yapabilirim? diye düşünen insanlar gerekli. Yeteneği kara dönüştürmek, altın yakalıları açığa çıkartmak liderin elinde. Ülkemizdeki en büyük sorun emek israfı" diyor eğitmen yazar.

Elibol önemli konulara değindi. Eklemek istediğim akılcı ve çok çalışmayla, eğitime, bilime, Ar-Ge'ye yapılan yatırım ile ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine çıkacaktır. Elibol'un ülkemizin gelişmesi için sunduğu önerilerin Bakanlıklarımız ve özel sektör tarafından dikkate alınmasını umuyorum.