SAİT GÜRSOY

Eğitim ve sınavlar denince akla ilk gelen, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla bıkmadan, usanmadan öğrenci ve velilerin derdine derman olan değerli eğitimci kardeşim Salim Ünsal ile uzun zamandır bir araya gelememiştik. Salgın nedeniyle ertelediğimiz görüşmeyi nihayet bu hafta gerçekleştirdik. Baştan sona hepsini anlatmayıp, YKS tercihleri ile ilgili konuştuklarımızın bazılarını sizlerle paylaşacağım.

Salim Hoca bu yılın tüm sürprizlerinin sınavdan önce ve sonuçlar açıklanıncaya kadar yaşandığını, sürpriz limitini doldurduğunuzu, özellikle tercihlerin daha az sürprizlerle sonuçlanacağını düşünüyor. Ben de aynı fikirdeyim. Bunu da adayların reel sonuçları gördükten sonra daha ayakları yere basan tercihler yapacağına bağlıyor. Sonuçlar açıklanmadan önce yapılan hesaplamalar ve tahmin edilen sıraların daha yüksek olacağı beklentisi ile adayların büyük hayaller kurduklarını ancak sonuçların açıklanmasıyla birlikte bu hayallerin daha gerçekçi programlara yöneldiğini gözlemlediğini belirtiyor.



Doğru tercih

Bu yıl bilindiği üzere sistemde kayda değer bir değişiklik olmadı. En köklü değişiklik sınavın bizatihi müfredatının daralmasıydı. Bunun da sonuçlara yansımalarını konuştuk. Sınavın TYT ayağında geçen yıla oranla önemli bir farklılık olmadı ama AYT ayağı sürpriz sonuçları beraberinde getirdi. Sınavdaki bir testin ortalamasındaki küçük sayılabilecek bir değişikliğin sonuçlara ne ölçüde büyük yansıdığı bir kelebek etkisini hep birlikte yaşadık. AYT matematik ortalamasındaki 2 netlik artış SAYISAL ve EŞİT AĞIRLIKLI puan türlerindeki sıralamaları alt üst etti. Buna AYT kimya testi de eşlik edince SAYISALCI adayların hem sıraları hem de felekleri şaştı.

Tercihlerde yine puana değil sıralamalara bakılması gerektiği konusunda hemfikir olduk. Adayların yerleşme şanslarını zora sokmamaları için yine geniş bir yelpazeden seçim yapmaları gerekiyor. Salim Hoca buradaki genişliği de abartmasınlar, kendi sıralarının yüzde 10 önü ve yüzde 30 arkası doğru bir tercih sırası oluşturmak için yeterlidir diyor. Ben de yıllarca tercihleri bu parametreler arasında yaptım. Barajın 180'den 170'e düşürülmesi ile birlikte barajı geçen aday sayısının artmasının okulların taban puan ve sıralarına büyük ölçüde yansımayacağını bekliyor. Bu nedenle, adayların rakamlardan gözü korkmasın. Geçen yılın sıraları ile kendi sıralarını güvenle kullanabilecek.

Bayram bitti, adayları yoğun tercih günleri bekliyor. Zira hem süre dar hem de salgın nedeniyle sosyal mesafeye ve sağlık güvenliğine dikkat ederek bu süreci yürütüp yönetmek gerekiyor. Bu dönemde üniversiteleri ziyaret edebilir, seçeceğiniz üniversiteler ve programlar hakkında yerinde bilgi alabilirsiniz. Programları ve üniversiteleri tanımadan bilmeden yapılan seçimlerin acı sonuçlar doğurduğunu gözlemledik hep. Trendlerin sihrine kapılmadan kapasitenize, gelişiminize, sevdiğiniz ve ilgi duyduğunuz alanlara yönelmeniz gerekiyor.