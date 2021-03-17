SAİT GÜRSOY

İstanbul'un en sevdiğim yönlerinden biri, hem geçmişten günümüze hem de günümüzden geleceğe ışık saçan kitaplara kolaylıkla ulaşabilmemdir. Dün bir kitabevinde ilkokul çocukları için yeni çıkan iki hikâye seti gördüm. Öyle farklıydı ki dayanamadım incelemeye başladım.

Her hikâyede eğlenceli maceraların içinde el sanatı, deney, kodlama, artırılmış gerçeklik, robotik, yapay zekâ, drama, matematik, üst düzey düşünme becerisi, STEM, duygusal zekâ, İngilizce, yaratıcı yazarlık değerler eğitimi vardı. Bu hikâye setlerinin yazarı, Atayurt Okulları İlkokul Sınıf Öğretmeni ve Program Geliştirme Uzmanı Seval Orak ile çevrimiçi bir sohbet yaptık. Yeni nesli çok yönlü geliştiren, MEB müfredatımızla ve uluslararası eğitim sistemleriyle uyumlu bu setleri oluşturma nedenini sordum. Salgın döneminde eğitimde eşitsizliği azaltmaya ve ülke çocuklarımızın diğer ülke çocuklarından geri kalmasını önlemeye yardımcı olmak istemiş. 21. yüzyıl becerilerini içeren evrensel standartlarda hikâye setlerini kaleme almış.

Gelecekle birlikte değişen dünyada bireylerin ihtiyaç duyacağı 21. yüzyıl becerileri ne? Öğrenme ve yenilenme becerileri, bilgi, medya ve teknoloji becerileri, yaşam ve meslek becerileri. Teknolojinin hızla geliştiği ve giderek hayatımızda daha çok yer kapladığı yeni dünyaya uyum sağlamanın yolu iletişimden geçmekte. Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu günümüzde yeni bilgilerin oluşması için de üretim önemli. Bu hikâye setlerinin diğer setlerden farkı, öğrenciyi pasif okuyan konumundan çıkarması, etkileşimli etkinlikleriyle öğrenciyi hem okuyan hem de çağın ihtiyacı olan "aktif üreten" birey haline getirmesi.



Öz değerlerimiz unutulmamış

Bu hikâyelerde; ekran başında aktivitelerden uzak kalan çocuklarımızın karşısına, hem bilim hem sanat hem de Mevlânâ, Yunus Emre, Cezeri gibi öz kültürümüze dair öğeler çıkıyor. Eğitimci yazar Seval Orak'a yol gösteren, Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk'un "MEB 2023 Vizyon Belgesi" olmuş. 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacı, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek.

Vizyon belgesinde "Çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için tüm okullarda 'Tasarım-Beceri Atölyeleri' kurulacaktır" ifadesi yer alıyor. Tasarım beceri atölyeleri; çocuklarımızı özgün tasarımlar yoluyla, yerli üretime, sanata, spora yönlendiriyor.

Kitapların ana iskeletini oluşturan Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve sanat disiplinlerini içeren STEM+A, çocuklarımızın günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları çözmeye dayalı bir eğitim yaklaşımı. Bu yaklaşım, öğrencileri elindeki materyalleri kullanarak grup çalışmasıyla üreten, yenilik yapabilen, geleceğin mesleklerine hazır bireyler yetiştirmeyi hedeflemekte. Eğitim camiası tarafından olumlu geri bildirimler alan ilkokul hikâye setlerinin devamı ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanmakta.