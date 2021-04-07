SAİT GÜRSOY

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken üniversite adaylarını saran heyecan bu yıl da salgının gölgesinde yaşanmaya devam ediyor. Salgınla birlikte eğitim ortamları daha çok online platformlara taşındı. Üniversite adayları bir yandan sınavlara hazırlanırken, bir yandan da meslek seçimlerini belirlemeye çalışarak kariyer plânları yapıyor. Bu dönemde kariyer günleri de online platformlara taşındı. Bu konuyu, çalıştığı kurumlarda her yıl kariyer etkinlikleri düzenleyerek akademisyenleri ve saha çalışanlarını öğrencileriyle bir araya getiren Psikolojik Danışman Kübra Karahanoğlu ile masaya yatırdık.

Karahanoğlu'na göre, gençlere özellikle bu dönemde rehberlik yapılmasının önemi büyük. Çünkü 2020 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısından bu yana uzaktan devam eden eğitim, gençlerin gelecek endişesinin yanında kendilerini belirsizliğin ortasında bulmalarına da neden oldu.

Değişen iş yaşamı ve yeni mesleklerin ortaya çıkmasıyla mevcut koşullarda uygun üniversitelere ve mesleklere yönelmeye çalışan adaylar için kariyer planı aslında bir gelecek planı olma özelliği taşıyor. Kendi imkânlarıyla üniversiteleri araştırmaya çalışan adaylara bu süreçte doğru tercihlerde bulunabilmeleri için online rehberlik çalışmalarının sürdürülmesi, sağlıklı tercihler yapılabilmesi adına önemli.



Değişen dünyada başarı

Gençlerin değişen dünyaya uyum sağlamaları gerekiyor. 10 yıl öncesine kadar düşünemediğimiz meslekleri öğrenmeliler. İş dünyasında çalışma ve mesai saatleri değişiyor. Sonuç ve iş odaklı, serbest mekânlı çalışma sistemleri geliyor. Proje bazlı iş modelleri gelişiyor.

2030'larda küresel olarak 150 milyon yeni iş ortaya çıkacak. Düşük teknolojili işler ortadan kalktıkça 80 milyon da iş kaybı yaşanacak. Diplomaların süreci 5 yıl olacak, butik diplomalar ön plana çıkacak. Üniversite seçerken akademik kadroyu, uluslararası ilişkileri, uzaktan eğitimi, sosyal yaşamı ve kariyer merkezini mutlaka araştırın.

Bu bağlamda Karahanoğlu, gençlerin merak edilen mesleklerle ilgili sağlıklı bilgi alabilmelerini sağlamak amacıyla kariyer etkinliklerini, 10-11 Nisan'da Kent 77 TV aracılığıyla ekranlara taşıyor. Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yalova Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle düzenlenen "Kariyer 2021" programının koordinatörlüğünü ve moderatörlüğünü Karahanoğlu yapacak. Adaylara, kendi kurumlarının ve üniversitelerin bilgilendirme çalışmalarını muhakkak takip etmelerini öneriyorum.

11 Nisan Pazar 16.00'da, benim de "Yeni Dünyada Başarı" başlığıyla konuk olarak yer alacağım bu iki günlük programı, Kent 77 TV sosyal platformlarından ve uygulamalarından takip edebilirsiniz.