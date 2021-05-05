SAİT GÜRSOY

Teknoloji, kolay iletişim ve bilgiye hızla ulaşma avantajlarıyla dünyamıza girdi. Ancak, siber zorbalık gibi olumsuzlukları da yanında getirdi.

Araştırmalara göre, her 4 çocuktan 1'i siber zorbalığa maruz kalırken, 6 çocuktan 1'i de bilerek ya da bilmeyerek siber zorbalık eyleminde bulunmuş.

Dijital dünyanın içine doğan ve bu dönemin getirileriyle büyüyen çocuklar çok erken yaşlarda internetle tanışıyor. Hatta, internet ve teknolojik cihazlarla ilgili konularda yetişkinlerden daha fazla bilgi sahibi olabiliyorlar.

Günümüzde ise, koronavirüs salgınından dolayı çocukların evde eğitim görmeleri, onları internette çok daha fazla vakit geçirmelerine mecbur bıraktı.

Koca bir eğitim yılını evde geçirmek zorunda kaldılar. Dijital cihazlara karşı olan, çocuklarını dijital dünyadan tecrit eden birçok aile de pes etti. Artık, çoğu çocuğun kendine ait bir cihazı var. Video izlemek ve oyun oynamak dışında başka bir uygulama kullanmayan çocuklar için artık yelpaze iyice genişledi. Çocuklar da artık e-posta hesabı sahibi olmaya başladı.

Teknoloji dünyasına yabancı olan ebeveynlerin durumu, biliyorum çok zor. Bu durumun ne kadar süreceği belli değil.

Ayrıca, her şey normale dönse bile bizim bu aşamadan tekrar geçmişteki duruma geri dönmemiz de pek mümkün olacak gibi durmuyor. Peki o zaman ne yapmalıyız?

Çocuklarımızı bu dünyanın içinde kendi başlarına bırakıp hayatta kalmalarını şansa mı bırakmalıyız? Bu konuyu, Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu ile masaya yatırdık. Ebeveynlerin çevrim içi güvenliği nasıl güvence altına alabileceğine yer verdiğimiz ipuçlarını sizin için sıraladık.



Bu ipuçlarına dikkat edin

1. Bu dönemde telefon, tablet ve bilgisayar ile hiç olmadığı kadar fazla zaman geçiren çocuğunuzun internet geçmişine göz atarak yaşına uygun olmayan bir içeriğe maruz kalıp kalmadığına dikkat edin.

2. Video konferans yazılımının güncel olduğundan emin olun.

3. Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA logosu kullanan sahte internet sitelerine karşı temkinli olun.

4. Çocuğunuza internet kullanımıyla ilgili kurallar koyun ve onlara müstehcenlik ve saldırganlık içeren mesajlar gibi nelerden endişelendiğinizi anlatın.

5. Ödevleri, alınan notları ve eğitimle ilgili diğer dokümanları sürekli yedekleyerek cihazın kaybolması ya da bozulması durumunda veri kaybının önüne geçin.

6. Büyük ve küçük harf, rakam ve noktalama işaretlerinden oluşan uzun ve güçlü parolalar kullanın.

7. Kameranın sadece video konferans uygulaması kullanılırken açık olmasına ve izinsiz erişilmemesine dikkat edin.

8. Çocuğunuzun çevrim içi aktivitelerini izleyebileceğiniz ebeveyn kontrolü içeren ödüllü bir güvenlik çözümü edinin.