SAİT GÜRSOY

Koronavirüs salgını bizi uzun zaman etkileyecek eğitime de yön ve şekil veriyor. Gidilemeyen okullar, okunamayan kitaplar ve girilemeyen sınavlar var şu an gündemimizde. Bu dönem bittikten sonra öğrencilerimizin ne kadar öğrenme kaybı olacağına dair endişeler söz konusu.

Uzaktan Eğitim Şart kitabını kaleme alan İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Burcu Aybat ve İELEV Okulları Eğitim Teknolojileri Yöneticisi Yonca Özgün, eğitimin evrildiğinden söz ediyor. Salgından önce bir seçenek olan eğitimde teknoloji entegrasyonunun artık günümüzde bir zorunluluk haline geldiğini ve salgın sonrasında da hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacağını vurguluyorlar.

Salgın sonrası okullar, yüz yüze eğitime dönüş yapacaklar. Ancak artık ne öğrenci ne de öğretmen alışık oldukları yüz yüze eğitim kalıbına sığamayacak. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimi tamamlayacak ve onun vazgeçilmez bir parçası haline gelecek. Hibrit eğitimi bir süredir deneyimleyen öğretmenler ve okullar, öğrenmeye katma değer sağlayan uygulamaları sürdürmeye devam edecekler.



Okulun hizmet şekli

Öğretmenler dijital ders materyallerini öğrencilerin uzaktan eğitimde daha çok dikkatlerini ve ilgilerini çekmek üzere hazırladı. Yaratıcılık ve üretim sürecine giren öğretmenler, bu içerikleri yüz yüze eğitime döndüğümüzde de kullanmaya devam edecekler. Öğretmenler bu yepyeni öğretme deneyimine hızlı uyum sağladılar. Yeni uygulamalar ve örnekler gördükçe de kendi yöntemlerini geliştirdiler. Öğretmenlerin özellikle teknolojik-pedagojik alandaki gelişimi çok önemli. Okulların, öğretmenlerin bu alandaki gelişimine yatırım yapmaları şart oldu.

Uzaktan eğitim uygulamalarına katılan öğrencilerin, bu süreçte akademik kazanımlarda çok büyük bir sıkıntı yaşamadığını gözlemliyoruz. Hatta dijital ve öz yönetim becerilerinde gelişme var. Ancak sosyal ve duygusal alandaki gelişim, yabancı dil, okuma ve yazma becerilerinin, kazandırılmasını hedeflediğimiz davranış ve tutumların geliştirilmesinin sekteye uğradığını söyleyebiliriz. Okul-aile işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğu bir döneme girdik.

Okul, hayatımızdan hiçbir şekilde çıkmayacak şüphesiz. Ancak okulun bize hizmet etme şekli değişecek. Geleneksel sınıflar, esnek öğrenme ortamlarına dönüşecek. Online sertifikalar, yetkinlik temelli eğitim anlayışı ve esnek öğrenme ortamları ön plana çıkacak. Pek çok uygulamayı online öğrenme platformlarına taşıyacağımız için okulda öğrencinin daha fazla yaparak, uygulayarak ve işbirliği kurarak öğrenmesine fırsat yaratabileceğiz.