SAİT GÜRSOY

Uzaktan eğitim dönemindeki öğrencilerin internet ortamlarında geçirdikleri saat sayısı, dersler, oyunlar ve sosyal medya kullanımıyla hızla artıyor. Son günlerde hem dünyada hem de ülkemizde devlet kurumlarına, ticari kuruluşlara karşı gerçekleştirilen saldırıların sayısında da artış görülüyor. Son dönemde artan siber saldırıların da en çok küçük yaştaki internet kullanıcılarını hedef aldığını görüyoruz. Öğrencilerin denetimsiz biçimde internet ortamında zaman geçirmeleri ise oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu önemli konuyu, İletişim Danışmanı Serap Öcal ile masaya yatırdık.



BU UYARILARA DİKKAT EDİN



Öğrencinin kullandığı bütün cihazlara güvenlik yazılımı yüklenmeli. Bitmek tükenmek bilmeyen merakları, arama motoru kullanımları ve sosyal medya alışkanlıkları nedeniyle bu yaş grubundaki öğrenciler zararlı yazılımlarla daha çok karşılaşıyor.

Fidye yazılımı saldırılarında, sürücü hatasında ya da yanlışlıkla silinme sonucunda okulla ilgili yaptıkları çalışmaları kaybetmemeleri için günlük yedekleme konusunda bilgilendirme yapılmalı.

Ebeveyn koruma sistemleri, belirlenen kategorilerdeki sakıncalı sayfalara erişimi engelleyebilir ve cihaz kullanımına sınırlama getirebilir.

Öğrenciler, ders dışı zamanlarda kamera kullanımları konusunda bilgilendirilmeli. İnternette dolaşan saldırganlar, zararlı yazılımlar sayesinde kameraların uzaktan kontrol edilmesini sağlayabiliyor. Masum gençlerin ve yetişkinlerin fotoğrafları çekilebiliyor, bu kişiler tehditlerin ve şantajların kurbanı olabiliyor.

Sosyal medya hesaplarının güvenliği konusunda bir eğitim de gerekmekte. Burada öğrencinin paylaşım yapmadan önce düşünmesi gerektiği anlatılmalı. "Seni arkadaşların kadar iyi tanımayan insanların bunu görmesini ya da paylaşmasını gerçekten istiyor musun?" şeklinde bir telkin de verilebilir.

Çift faktörlü koruma sistemlerinin aktif edilmesi de dikkat edilmesi gereken bir diğer güvenlik önlemi. Ebeveynlerin cep telefonları ve mailleri, çocukların hesabını güvende tutma konusunda yardımcı olacaktır.

Özellikle sosyal ağlardan mesaj olarak gelen, kaynağından emin olmadığımız, güvenlik uyarısı veren, ilgisiz url'ler (internet üzerindeki bir kaynağın yerini belirlemek amacıyla kullanılır) içeren linklere tanıdık bir arkadaşınız dahi gönderse tıklamayın. Unutmayın, arkadaşınızın sosyal medya hesabı da siber mafyalar tarafından ele geçirilmiş olabilir. Bu tür linkler sosyal medya hesaplarının çalınmasına ve hesapların siber mafyaların eline geçerek suç amaçlı kullanılmasına sebep olabiliyor.