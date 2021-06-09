SAİT GÜRSOY

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Böylece, yabancı ve Türk özel okullar için de kayıt takvimi başlayacak. Özel okulların kayıt sürecini, Yiğit Okulları Genel Müdür Yardımcısı Derya Kargılı ile enine boyuna değerlendirdik.

Yabancı ve Türk özel okullar, 30 Haziran'da LGS puanlarını açıklamaya başlayacak. 1-2-5 Temmuz'da 1. önkayıt yapılacak. 5 gün bekleme nedenine gelince, bazı okullar burslu okutacakları öğrencilerini seçecekler. Böylece, ilk kesin kayıt döneminde de öğrenci burs kazanıp kazanamadığını öğrenecek. 6 Temmuz Salı 1. kesin kayıt, 7 Temmuz Çarşamba 1. kayıt yedek liste, 8 Temmuz Perşembe 2. önkayıt, 9 Temmuz Cuma 2. kesin ve öğleden sonra yedek, 12-13-14 Temmuz tarihlerinde de serbest kayıt olacak.

Bir özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenci, devlet liselerine tercih yapamayacak. Ancak bu yolun sonu değil. Eğer öğrencinin kaydı özel okuldan silinirse devlet lisesi tercihi yapabilir. Özel okuldan kaydı silinen öğrenciden, o okulun yıllık ücretinin yüzde 10'u kesilir. Ancak öğrenci bir devlet lisesine yerleşirse bu kural geçerli olmaz, kesilen ücret geriye iade edilir. Değişik oranlarda ve isimlerde burs olanakları var. Özel okullar, toplam öğrenci sayısının en az yüzde 3'ü kadar öğrenciyi ücretsiz okutmak zorunda. Bu hak öncelikle şehit, gazi ve devlet korumasındaki öğrencilere aittir. Kural gereği önce öğrencinin, o okulu kazanması gerekiyor. Eğer bu öğrencilerle yüzde 3 dolmazsa, okul kalan kısmını yüzde 25, 50, 75 gibi parçalı burslar şeklinde kullanabilir. Bunun dışında okulların kendileri de başarılı, ekonomik durumu yetersiz çocuklara burslar verebilir. Burslar için, özel okulların web sitelerini takip etmekte yarar var.



OKULLARIN TABAN PUANLARI

Her yıl özel okulların yüzdelik dilimleri, bir önceki yıl en son kaçıncı öğrenci girmişse üç aşağı beş yukarı o sayının denk geldiği dilimden ve ona eş olan puandan oluşur. Örneğin, A yabancı okulu 4 bininci öğrenciye inmişse, bu yıl da buna yakın bir rakamda öğrenci alacaktır. Eğer 4 bin baz alınırsa ve sınava bir milyon öğrenci girerse, yüzde 0.4'lük dilimden, yani onu yansıtan puandan öğrenci alabilir.

Derya Hoca, okul türü seçiminin çok önemli olduğunun altını çizdi. Devlet ya da özel okul seçerken, o okulun akademik yani sınav başarısı önemlidir. Bu konuda veli ve öğrencilerin çok ciddi bir şekilde bilgi sahibi olmalarında yarar var. Günümüzün şartlarından dolayı, okullarımız hibrit eğitime geçti. Bu da öğretmen kadrosunu ön plana çıkardı. Seçilecek okulun öğretmenlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitime ne kadar adapte oldukları araştırılmalı. Eğer özel okul seçilecekse, kurucunun eğitim dünyasındaki yeri ve ekonomik durumu sorgulanmalı. Bence en önemli soru, kurumun öğretmeninin gelişmesi için yaptığı yatırımlar olmalı. Unutmayın ki, eğitim ve öğretimin odak noktası öğretmendir.