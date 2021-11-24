SAİT GÜRSOY

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öncelik verdiği alanlardan bir tanesi, okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak. Bu nedenle mevcut okulların içine yatırımlara ağırlık verilmeye başlandı. Laboratuvar, kütüphane, akıllı tahta, deney setleri, spor alanları tüm okullarda yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Bu konuda eksikliği olan okulların ihtiyaçları karşılanıyor. 81 ilde ciddi bir seferberlik var.

Bu amaçla ilk adım 26 Ekim tarihinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katılımlarıyla "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile atıldı. Hedef oldukça büyük. 57 bin 108 okulun her birinin mevcut kütüphaneleri zenginleştirilecek. Eğer okulda kütüphane yoksa yeni kütüphane yapılacak. Tabii okulun fiziki yapısı burada önemli. Fiziki imkân ne kadar varsa oraya yeni kütüphane kuruluyor.

En önemlisi, bu proje iki ay içerisinde tamamlanacak. Yani, 2021'in sonunda bu proje tamamlanmış olacak. Böylece iki ay gibi kısa bir sürede artık kütüphanesiz okul kalmayacak. Gerçekten dev bir proje. Projenin büyüklüğü kadar anlamı da büyük. İlkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye kadar tüm okullarda öğrenciler kitaplarla sürekli temas halinde olacaklar. "Kitap okunmuyor" şikâyetleri de uzun vadede çözülmüş olacak.



MESLEK LİSELERİNİN ATÖLYELERİ

Projede gelinen noktayı Bakan Özer'e sordum. Projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Özer, gerekli ödeneklerin tüm illere gönderildiğini ifade etti. Özer, ayrıca yeni yapılan kütüphanelerin mobilya ve tefrişatının da meslek liselerinin mobilya atölyelerinde yapıldığını, dolayısıyla sürecin çok hızlı ilerlediğini ekledi. Bu sürede 1170 okula yeni kütüphane yapıldı. Bir haftalık ara tatilden sonra bu okullardaki öğrenciler yeni kütüphaneleriyle tanıştılar.

Kütüphanelerin kitap ihtiyacının karşılanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önemli katkısı olduğunu belirten Özer, bakanlığın 250 bine yakın kitap desteği sağlayacağını söyledi. Projenin giderek büyüdüğünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da TÜBİTAK Yayınları ile projeye destek verdiklerini ifade etti.

Bakan Özer, bu projeyi tamamladıktan sonra okullarda bilgisayar laboratuvarları ve atölyelere ağırlık vereceklerini, sonra da okulların spor altyapılarını güçlendirmeye odaklanacaklarını ifade etti. Gerçekten takdir edilmesi gereken çok önemli bir adım. Projenin başarıyla tamamlanacağına inancım da tam. Tüm öğrencilerimiz adına sürece katkı veren herkesi kutluyorum. Böylece adım adım okullar arası imkân farklılıkları azaldıkça eğitimde fırsat eşitliği güçlenecek ve okullar arası başarı farkları da azalacak. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.