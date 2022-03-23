SAİT GÜRSOY

Bahar geldi ama Ankara'nın yeşile bürünmesine henüz vakit var. Düşen cemreler, dünya sorunlarını yakından takip eden Ankara havasını yumuşatamamış. Öte yandan ziyaretimde gördüklerim, umutlarımı yeşertti. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin ilk vakıf üniversitelerinden biri olan Atılım Üniversitesine gittim, bu yıl kutladıkları 25. yıl coşkusuna ortak oldum. Bir üniversite için çok kısa sayılabilecek sürede, üstesinden geldikleri zorluklar ve ulaştıkları başarı büyük.

Son günlerde tüm dünyada yaşananlar başımızı döndürüyor. Hayret ettiğimiz olaylara bir başka konu daha eklendi, Metaverse. Gençler bu kavramı zaten yaşıyor. Kendi evrenlerini kurmak, avatarlarını yaratmak, sanal dünyadan arsa almak, eser satmakla ilgili konuşuyorlar. Haliyle eğitim kurumları da bu konunun içine girdi. Geçenlerde Çin'de İletişim Üniversitesi'nin dijital kampüsünü açtığını duyduk. Ona şaşırmışken, ziyaret ettiğim Atılım Üniversitesi'nin bu konudaki çalışmalarını Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ'dan dinledim.

Meğer bilimsel araştırmaları, mobil eğitim projesi ve kurdukları çalışma grubuyla çoktan yola koyulmuşlar. Henüz dijital kampüsleri açılmamış olsa da değişim dönüşüm fikrini özümsemişler. Bu piyasada dönen paraların izahı zor, o bir yana, Metaverse evreninde neler yapılabileceğine dair en somut fikri, kıymetli akademisyenlerinden birinin araştırmasını duyunca edindim: "Simülasyon teknolojisinin beyin cerrahisinde kullanımı". Hastayı ameliyat etmeden önce operasyonu simule etme olanağı sağlayacak, ya da kadavra gerekmeden beyin detaylarıyla öğrenilebilecek.



ÜLKEMİZ BUNDAN GERİ KALAMAZ

Sadece hocalar değil, öğrenciler de projeleri ile Atılım Üniversitesinin Metaverse evrenindeki yerini kurgulamaya başlamışlar. Yazılım mühendisliğinde bazı öğrenciler bu konuda proje üretiyor. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü müfredata ekliyor, yakında bu konuda öğrenciler ders alacaklar. Mobil eğitim projesi (mPAD) kapsamında İngilizce eğitimi dışında Tıp Fakültesi öğrencileri de simülasyon kullanarak bilgilerini pekiştirecek. Zaman ve mekândan bağımsız eğitim olanağı yakalayacak.

Metaverse her konuyla ilgili olabiliyor. Yazılımı, donanımı, grafiği, söylemi bir yana, alım satımdan kişisel haklara varan hukuksal boyutuyla çok yönlü yepyeni bir dünya. Yıllardır disiplinlerarası çalışmaların öneminden bahsediyoruz. Metaverse tüm disiplinleri ilgilendiren yapısıyla bu kavramın bizzat kendisi gibi. Fiziken dokunup hissettiğimiz mekânın, insanoğlunun tüm faaliyetlerinin simule edileceği bambaşka bir dünya. Renkli, eğlenceli, ticari yönüyle baş döndürücü ama bazı konularda yaratacağı fayda muazzam.

Dünya bu konunun peşinde pervaneyken, ülkemiz bundan geri kalmadığını görmek güzel. Dijital çağda doğan gençlerin yetenek ve heveslerini doğru yönlendirmeli. Bu konuda üniversitelere büyük görev düşüyor. Başka gezegenler, başka galaksilere gitme hayali insanı uzaya taşıdı. Ama oturduğu yerden dünyayı, evreni keşfedecek bir neslin olduğunu da görmek gerekiyor. 25 yıl önce "Geleceğe İz Bırak" söylemiyle ilk adımlarını atan Atılım Üniversitesi'nin elle tutulan birçok başarı öyküsünden sonra bu alandaki girişimlerini görmekten büyük mutluluk duydum.