SAİT GÜRSOY

Okul öncesi eğitim seferberliği konusunu İstanbul Ataşehir Şehit Öğretmen Nuriye Ak Anaokulu Müdürü Dr. Özge Karaevli ile konuştuk. Yaklaşık 20 yıl önce AÇEV katkısıyla "Yedi çok geç" dendiğinden bu yana okul öncesi eğitimde gerçekten önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarına göre, sadece 2021-2022 eğitim yılı içerisinde ve 6 aylık bir zaman diliminde olmak üzere 102 anaokulu ve 7 bin 800 anasınıfının çocukların hizmetine sunulması, reform niteliğinde adımlar atıldığını gösteriyor. 2023 eğitim vizyonuyla hedeflenen 5 yaşta yüzde yüz okullaşma oranının yüzde 90'lara ulaştığını biliyoruz. Özge Hoca, çalışmaların, verilen emeklerin meyvesini almanın hem eğitimciler, hem de toplum için motivasyonel bir kazanım olduğunu dile getirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de okul öncesi eğitime hak ettiği değeri fazlasıyla veriyor. Yerel düzeyde yapılan çalıştaylar, projeler, çalışmalar Türkiye'nin diğer illerine de fikir veriyor, örnek oluyor. İstanbul'un bu konuda Türkiye'ye öncülük ettiğini söyleyebiliriz. İstanbul'da dinamik bir süreç var. İletişim ağı kuvvetli ve biraz da tatlı rekabet eklenince okullar, eğitimciler birbirine örnek olacak çalışmalar ortaya koyuyor. Bir metropol olmasına rağmen hızlı aksiyon alınabiliyor. Araç trafiği gibi eğitim trafiği de yoğun gündemlerle sürüyor.

Çocuk için ekmek kadar, su kadar besleyici bir unsur okul öncesi eğitim. Öyle ki, günden güne daha da zenginleşiyor. Günümüzde okul öncesi eğitimde bilim okuryazarlığını, teknoloji okuryazarlığını, ekolojik okuryazarlık ve iklim farkındalıklarını konuşuyoruz. Okul öncesi öğretmenleri genellikle genç ve dinamik bir öğretmen grubundan oluşuyor. Bu güçlü yanın verdiği güdüyle öğretmenler lisans eğitimleriyle yetinmeyip profesyonel gelişimleri için hizmet içi eğitimleri de aktif bir şekilde değerlendiriyorlar.



KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMASIN

Teknoloji okuryazarlığını önemsiyorum. Bu noktada çocuğun yanı sıra ailelerin de bilinçlerinin artırılması gerekiyor. Bu konuda da yine İstanbul İl Milli Müdürlüğü'nün, İstanbul Veli Akademileri adında bir projesi var. Yaklaşık 4 yıldır devam ediyor. Proje kapsamında il, ilçeler ve okullar düzeyinde bölgesel ihtiyaçlara yönelik eğitimler planlanıyor. Ailelere yönelik olarak verilen bu eğitimler, diğer yaygın eğitim çalışmalarının yanında destekleyici bir rol üstleniyor.

Kütüphanesiz Okul Kalmasın çalışmaları doğrultusunda okul öncesi eğitim kurumlarında açılan çocuk kütüphaneleri, çocukların profesyonellerce seçilen nitelikli kitaplara erişimini sağladı. Her gün bir kitap okuma zamanı planlansa, çocuklar bir eğitim yılı boyunca yaklaşık 160-180 kitabı dinlemiş olurlar. Özge Hoca'ya göre, evinde kitap yoksunluğu yaşayan ya da farklı nedenlerle evde bu şansı bulamayan çocuklar için önemli bir fırsat bu.

"Anayasal bir hak olan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan çeşitli kanun, yönetmelik ve yönergelerle düzenlenen eğitimin ilk basamağını oluşturuyor okul öncesi eğitim" diyor Özge Hoca. Çocuğun heyecanının, çocuğa hizmet veren eğitimcilerin heyecanıyla buluştuğu o ilk an. Okullaşma oranlarının 5 yaş gibi 3 ve 4 yaş grubunda da artış göstermesi en büyük dileğimiz.