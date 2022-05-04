SAİT GÜRSOY

Hızla değişen dünyanın eğitimin dinamiklerini de yenilediği eğitimdeki dönüşümün olmazsa olmazlarını Medicana Eğitim Grubu CEO'su Ayfer Batı ile konuştuk. MBA Okulları'nın eğitim kimliğini, eğitimde dönüşümün yeni değerleri ve başlıklarıyla güçlendirdiğini belirten Ayfer Hoca ile değerlendirdiğimiz yeni dünyanın eğitim argümanları, ulusal ve uluslararası başarının da tanımını şüphesiz değiştiriyor.

Eğitim dünyadaki düzeni, dünyadaki düzen de eğitimi etkiliyor. Yaşam ve eğitim arasındaki etki döngüsü bu kadar girift bir yapıda iken şu an eğitim dünyadaki yenilenme hızının gerisinde maalesef. Bu nedenle de, MBA Okulları CEO'su Ayfer Batı eğitimin yanına alması gereken temel değerin, yenilikçilik olması gerektiğini vurguluyor. Yenilikçi sıfatının en çok eğitim kelimesi ile yan yana gelmesinin öneminin altını çiziyor. Eğitimin tüm uygulamaları modern çağın bizlere sunduğu tüm imkânlarla entegre olmalı. Eğitimde yenilenmenin birincil koşulu cesur olmak, kolay olan geleneksel düzen üzerine eleştirel düşünmek ve sanayi çağından kalanların uzantısı olmamak olmalı.



EĞİTİM OKULDAN BÜYÜKTÜR

Eğitimde yaşam boyu öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme en çok karşılaştığımız kalıplar arasında ancak öğrenme yeri deyince maalesef ilk akla gelen okullar oluyor. Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları, eğitimin okuldan büyük olduğunu vurguluyor. Bu nedenle eğitimi büyük bir ekosistem olarak yorumluyor. Öğrencilerinin hayatında etki gösteren tüm canlı ve cansız öğeleri düşünerek hareket ediyor. Bu bağlamda öğrenmenin saati yok. Hibrit sınıflar açıyor, sanal gerçeklik teknolojisiyle deney yapma fırsatları sunuyor. Öğrencilerin multidisipliner gelişimi için, Life School'u olarak ulusal müfredattaki kazanımları global bir öğrenme içeriğiyle entegre ediyor. Öğrenme, şüphesiz kişiye özgü bir süreç ve kişinin herkes gibi olması hedefiyle kurgulanmamalı. Bu doğrultuda da "Ben kimim ve ne yapmak istiyorum?" önemli soru alanları. Tutku kelimesinin yaşamdaki öznel iyi oluş için anahtar kavram olduğunu söyleyen Ayfer Hoca, eğitimdeki dönüşümün olmazsa olmaların arasındaki tutku kavramını şu ifadelerle özetledi. Öğretme kültüründen öğrenme kültürüne geçerken merkezimiz öğrenenin kendisi olmalı. Eğitimciler ise öğrencilerin hayatlarında rehber olmalı.

Öğrencilere etkili bir rehberlik etmenin nihai hedefi de, onların kişiselleştirilmiş başarı tasarımına dahil olmaktan geçiyor. Öğrencilerin yapabilirliklerini önceliklendirmek gerekiyor. Süper müfredat ile derinleşmelerine olanak sağlanmalı. Okullar modern müfredat vizyonu ile öğrencileri akademik ve global içeriklerle zenginleştirdikten sonra, onların tutku alanlarıyla paralel öğrenme ortamı oluşturmalı.

Eğitimciler, eğitimde yenilik vurgusu yaparak eğitimde yeni değerler üretmeli. Sorumluluklarını geleceğe ertelemeden, çocuklarımızın bugününü bugünleri için yorumlayarak ülkemizden tüm dünyaya global yenilenme örnekleri sunmaya devam etmeliler. Elleri öpülecek öğretmenlerimizin, imkân verildiğinde ve yatırım yapıldığında en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Mutlu bayramlar.