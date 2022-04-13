SAİT GÜRSOY

Şiir, kısa dizelerden oluşması ve ahenk içermesi sebebiyle çocuklar üzerinde etkili bir tür. Çocuğun dünyası ise hareketli. Şiir ritim barındırdığı için, çocuğun kinestetik dünyasına oldukça uyumlu. Çocukta güzel duygular uyandıran şiirin estetik gücünden yararlanarak çocukların gelişimine katkı sağlamak önem arz ediyor. Şiir ve çocuk arasındaki ilişki nasıldır? Eğitim ile şiirin ilişkisi ne olabilir? Şiirin çocuk gelişimine ne gibi katkıları olur? Bu soruların cevaplarını Eğitimci Yazar, Şair Anne olarak bilinen Sultan Serdar Doksöz'den dinledim.

Şiirdeki uyumlu dizeler, çocukların en sevdiği oyunlar gibi. Çocuğun hareketli dünyasında, ahenkle dans eden kelimeler hayal gücünün gelişmesinde oldukça etkili. Hayal etmenin güzelliğini ve gücünü fark eden çocukların dünyası renklenir. Dünyası renklenen çocuklar da topluma yararlı insanlar olurlar. Şiir, içinde tüm renkleri barındıran özel ve güzel bir tür. Çocuğun gelişimini bir renk olarak düşünürsek, şiirle büyüyen ve şiir sevgisi kazanan çocukların, bir renkten binlerce renge ulaşabileceğinin altını çiziyor Sultan Hoca.

Sultan Hoca'ya göre, şiir ile büyüyen bir çocuk, kelimelerin gücünü ve büyüsünü fark eder. Şiir ile dil becerileri gelişen çocuklar, kendilerini rahatça ifade ederler. Duygu ve düşüncelerini içtenlikle ifade eden, bugünün küçüğü yarının büyüğü çocuklar, iletişim sorunlarından uzak olurlar. Günümüzde yaşanan iletişim sorunları maalesef çoğu zaman kötü hadiselerle sonuçlanmakta ve toplumu mutsuz etmekte. Bu sebeple mutlu toplumlar için çocuklarımıza dilin matematiğini kavratmak büyük önem taşımakta.



ANADİL VE ŞİİR

Sultan Hoca şu noktaların üzerinde duruyor: Çocukları dikkatle gözlemlediğimizde, yeni dinledikleri bir şarkıya tempo tuttuklarını, oyun oynarken şarkı söylediklerini rahatlıkla görebiliriz. Şiir, içinde birçok duyguyu barındırdığı için şiir ile bir çocuk mutlu olabilir, gülebilir, hüzünlenebilir, hayal kurabilir, cesaretlenebilir.

Şiir ile arkadaş olan çocukların anadil sevgisi gelişir ve anadile olan bağlılığı güçlenir. Şiir, çocukların estetik duygularını geliştirir. Estetik duyguları gelişen çocuklar yaşama sevinciyle dolarlar.

Şiir okumayı alışkanlık haline getiren ve şiir dendiğinde dahi heyecanlanan çocuklar yetiştirme noktasında ebeveynlere ve öğretmenlere çok iş düşmekte. Çünkü çocuk gelişiminde ailelerin ve öğretmenlerin önemi yadsınamaz. Şiir, çocuğun gelişimine katkı sağlayan çok özel bir araç. Dil becerileri gelişmiş, üreten ve mutlu toplumlar için çocuklarımızı şiirle tanıştırmalı, onların gelişimine katkı sağlamalıyız.