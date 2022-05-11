SAİT GÜRSOY

Küresel ısınma ve doğal kaynaklarımızın bilinçsiz kullanımı, evimiz olan dünyamızı her geçen gün yaşanılır bir yer olmaktan çıkarıyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın raporuna göre 1970 yılından sonra bazı hayvan türlerinin popülasyonunda yüzde 68 azalma gerçekleşti. Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için neler yapabileceğimizi değerlendirdik.

İklim değişikliğinde en büyük etkenlerden biri olan karbon salımları, doğal kaynaklarımızın tükenme tehlikesi, dünyanın hızla artan su ihtiyacı Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası ve bölgesel tüm örgütlerin gündemlerinde yer alıyor. Özellikle karbon salımı o kadar önemli bir konu ki dünyayı sürdürülebilir kılabilmenin adeta bir anahtarı durumunda.

Öte yandan 2021 Dünya Su Gelişim Raporu'na göre; günümüzde 2 milyardan fazla insan su ile ilişkili sorunların bulunduğu bölgelerde yaşıyor. Küresel nüfusun yaklaşık yüzde 45'ini oluşturan 3.4 milyar insan arıtma tesislerine erişimden yoksun. Dünyanın, 2030 yılına kadar yüzde 40'lık bir küresel su açığıyla karşı karşıya kalacağı öngörülüyor.

Nil Hoca diyor ki, bizler dünyada yaşanan tüm sorunların çözümünde eğitimden ve bilimden faydalanmamız gerektiğini biliyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında 4. sırada Nitelikli Eğitim, 12. sırada ise Sorumlu Üretim ve Tüketim yer alıyor. Bu amaçları ilke edinerek başlattığımız Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programımız ile tüm yaş gruplarında Tarım ve Gıda, Enerji, Su ve Geri Dönüşüm temalarında eğitimler veriyor, eylem planları gerçekleştiriyoruz.



ULUABAT GÖLÜ'NÜN YARISI

Bugüne kadar kat ettiğimiz yol ise gurur verici. Enerji temamız kapsamında öğrencilerimizin 15 dakika ışık kapatma, daha az elektrikli eşya kullanma, prizdeki fişleri çekmek gibi farkındalık eylemleriyle 2 ayda evlerde kişi başı 2 ton karbon emisyonu azaltıldı. Elektrik enerjisinden kaynaklı azaltılan bu miktar doğaya her öğrencimiz için iki ağaç armağan etmeye denk geliyor. Öğrencilerimizin su temamız kapsamındaki eylem planlarıyla ise toplam su tüketiminde sadece 1 ayda en az 1922.5 metreküp su tasarrufu sağlandı. Eylem planlarıyla belirlenen tüketim alışkanlıkları rutine girdiğinde yıl sonunda ülkemizin en büyük 9. gölü olan Uluabat Gölü'nün yarısı kadar su tasarrufu yapmış olacağız. İşte, bu konunun önemine dikkat çekiyor Nil Hoca.

Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim programı aslında dünyada oluşabilecek krizlere karşı bir uyanış çağrısı. Yaşadığımız süreçler tüm dünyada yüzleşmelere sebep olduğu kadar aynı zamanda da yenilikçi çözümler ve yeni üretimler için de fırsatlarımızdır. Kendimiz için ve bizden sonraki kuşaklar için nasıl bir gelecek istiyorsak yaşamımızı bu şekilde yönetmeli, hassasiyetlerimizi hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Çünkü biliyoruz ki, bir dünya daha yok.