SAİT GÜRSOY

Özellikle salgın sonrası değişen dünya düzeni ve teknolojinin de gelişmesiyle birlikte tedarik süreçleri de değişti. Özel okulların da tedariklerini hem kaliteli hem de ekonomik olarak gerçekleştirebilmeleri için tedarikçi firmalarla sürekli temas halinde olmaları gerekiyor. Bu nedenle bu firmaları bir arada görerek artı ve eksilerini öğrenebilmeli, aralarında kıyas yapabilmeliler. Bu şekilde yapacakları çalışmalar, ekonomik olarak veliye, kalite olarak da öğrenciye yansıyacak. Sektördeki bu ihtiyacı düşünerek UTEB'i (Uluslararası Tedarikçiler ve Özel Eğitim Kurumları Buluşması) gerçekleştirecek olan Atel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Sarıgül ile konu üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.

Ersin Hoca, UTEB' i kısaca arz ve talebin buluşması olarak özetliyor. Amaç, eğitim sektörünün ihtiyaçlarını karşılayan firmaları eğitim kurumlarıyla aynı platformda buluşturmak ve karşılıklı avantajlar ortaya çıkarmak. Salgın sürecinden sonraki değişimlerin de etkisiyle böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünerek eğitim sektörüne bir yenilik getirmek istemişler. Özel okulların, vakıf üniversitelerinin ve kurs merkezlerinin kurucu ve kurucu temsilcileri dışında satın alma yöneticileri, zümre başkanları, eğitim koordinatörleri, finans yöneticileri gibi operasyonel birimleri de UTEBİSTANBUL'da misafir edilecek.



EKONOMİK VE KALİTELİ

Eğitim kurumları için eğitim panelleri, sürpriz çekilişler ve sunumların yanı sıra özel hediyeleri de olacak. Katılımcı firmalar da UTEB sayesinde Tanıtım, Pazarlama ve Satış operasyonlarında maliyet avantajı sağlayacak ve yüzlerce eğitim kurumunun operasyonel birimleriyle bir araya gelme fırsatı yakalayacaklar. Aynı zamanda eğitim kurumlarına sağlayacakları avantajlar sayesinde öne çıkabilecekler. Diğer taraftan firmalara özel ayrılan alanlarda görüşme yapabilecekler.

UTEB'de özel eğitim kurumlarının satın alma ihtiyacı duyduğu tüm sektörler yer alacak. Ersin Hoca, aslında sadece yayın sektörüyle özel eğitim kurumlarını buluşturmak için yola çıktıklarını, fakat sonrasında görüştükleri eğitim kurumlarının, ihtiyaçları dâhilinde kendilerini diğer sektörlere de yönlendirdiklerini söylüyor. Yayın, kırtasiye, catering, güvenlik, reklam, teknoloji, yazılım, okul tekstili, okul mobilyası, temizlik, okul taşımacılığı gibi birçok sektörden firma UTEB'de özel eğitim kurumlarıyla buluşuyor olacak.

UTEB REHBER, eğitim sektörünün tüm tedarikçi ve paydaşlarının bilgilerinin içinde bulunacağı bir kaynak kitap olacak. İçerisinde katılımcı firmalara ait tüm bilgiler ve avantajlar yer alacak. Ersin Hoca, bu rehber sayesinde UTEB öncesi ve sonrası tedarik süreçlerinde firma ve kurumlar arasındaki iletişimin sürekliliğini sağlamayı hedeflediklerini ve UTEB öncesinde tüm eğitim kurumlarına dağıtmış olacaklarını iletti. UTEB 18-19 Kasım'da Pullman İstanbul Hotel & Convention Center'da gerçekleşecek. Salgından dolayı her sektörde yaşanan ekonomik zorluklar, özel eğitim sektöründe de yaşanıyor. Ailelere, öğrencilerine ve çalışanlarına daha ekonomik ve kaliteli hizmet sunabilmeleri için, özel kurum temsilcilerinin bu tür organizasyonlara katılmalarında yarar var. Birçok firmadan alacakları bilgileri değerlendirip kıyaslama yaparak en uygununu seçebilirler.