SAİT GÜRSOY

Bu başlık, ıspanak atıklarından biyoplastik üreten 19 yaşındaki Emir Belli'ye ait. Emir annesinin evde yaptığı ıspanak yemeğinden esinlenerek 2 haftada doğada çözünebilen çevre dostu biyoplastik üretti. Üç çocuklu düşük gelirli bir ailenin çoğu olan Emir, meslek lisesinde okurken özellikle kimyaya olan ilgisi nedeniyle öğretmenlerinin ilgisini çekmeyi başardı. Süreçte kendisini en çok meslek liseleri için var olan algının rahatsız ettiğini belirten Belli, "Önemli olan çocukların ilgi alanları ve yeteneklerine göre eğitim almalarıdır. Kaliteli okul değil, öğrencinin ilgi ve yeteneğini keşfeden öğretmen vardır" diyor. Bence de çok doğru.

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Kimya mühendisliği bölümünde okuyan Belli bu süreçte en büyük destekçisinin ailesi ve değerli hocaları olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti: İlk başta bana hiç kimse inanmadı. "Meslek lisesinden çıkıp dünyayı mı kurtaracaksın?" dediler. Yılmadım kendime olan inancımı hiç kaybetmedim. Seyyar satıcılık yaptım. Birçok üniversitenin kapısını çaldım. Bana malzeme ve imkânlarıyla destek sağlayan hocalar oldu. Şu anda da danışmanlığımı yapan Dr. Birsen Sarıcı Hocamla da bu süreçte tanıştık. Yeteneklerime değer verdi ve cesaretimi artırdı.



HER ÇOCUK GİZLİ BİR CEVHERDİR

Belli'nin danışmanı Gıda Güvenliği Beslenme Uzmanı Dr. Birsen Sarıcı ise eğitimcilerin, her öğrencinin bir cevher olduğunun bilincinde olmaları gerektiğini ve bazı cevherlerin özellikle fark edilmesiyle ülkeye ve insanlığa önemli mücevherler kazandırmanın mümkün olabileceğini vurguluyor.

Meslek liselerinde veya başka tür liselerde öğrenci yeteneklerinin fark edilmesi için alan hocalarının uygulamaya önem vermesi gerektiğini belirten Sarıcı "Deneyler yapılmalı, el becerileri ve ilgi alanları keşfedilmeli" diyor. Sarıcı "Bazı öğrencilerin çoktan seçmeli sınavlarda başarısız olması, o çocuğun başarısız olduğunu değil, sadece belli kalıplara sığmadığını gösterir" diyor. Ayrıca ülkemizde güzel sanatlara ve spor akademilerine yetenek sınavıyla girilebilirken fen alanlarında buluşlar yapacak özel yetenekli çocukların yeteneklerinin dikkate alınmamasının büyük talihsizlik olduğunu belirtiyor.

Sarıcı ülkemizde Emir gibi nice özel yetenekli gençlerin olduğunu bildikleri için Emir'in öncülüğünde Türkiye geneli bilim seferberliği başlattıklarını belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla projeler yaptıklarını ve gençlere üniversite tercihleri öncesinde neye ilgi duyduklarını keşfetmelerine imkân sağlayacak kamplar düzenleyerek gençlerin farkındalığını artırmayı amaçladıklarını belirtti. Sarıcı "Bu topraklar nice gizli Fatih'leri bağrında barındırıyor, ancak onları bulup yetiştirmek için biz eğitimcilerin Akşemsettin olması gerekir" diyor.