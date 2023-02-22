SAİT GÜRSOY

6 Şubat'ta ülkece sarsıldığımız, 10 binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan ve hepimizi derinden yaralayan iki deprem yaşadık. Ortaya çıkan fiziki hasarla birlikte okulların açılması da mart ayına ertelendi. Ancak olağanüstü hal kapsamı dışındaki tüm illerimizde 20 Şubat'ta ikinci eğitim döneminin ilk ders zili çaldı. Bu kez buruk şekilde başlanan yeni dönemde herkesin, özellikle de çocukların psikolojik olarak büyük desteğe ihtiyacı var. Çünkü depremin bıraktığı etkiler söz konusu.

Bu etkileri ve okullar açılmışken psikolojik desteğin önemini Psikolojik Danışman Kübra Karahanoğlu ile konuştuk. Yaşanan depremin; doğrudan maruz kalınmasa dahi çocuk, yetişkin demeden bireyler üzerinde psikolojik etkiler bıraktığını ifade eden Kübra Hoca, çocukların yetişkinlere oranla daha çabuk etkilendiğine dikkat çekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından psikolojik danışman ve rehber öğretmenler için Okul Temelli Psikolojik İlk Yardım Kitabı yayımlandı. Psikolojik ilk yardıma ilişkin temel ilkeler ile kriz ve travmaya ilişkin bilgi ve uygulamalara yer verilen bu kitap, psikolojik danışmanların yanında tüm öğretmenler için de önemli bir kaynak niteliği taşıyor.



ÖĞRETMENİN ROLÜ

Okulun açıldığı ilk günlerde öğrencilerin kendilerini iyi ve güvende hissetmelerinde öğretmen büyük rol oynuyor. Çünkü bizler duygularımızı hissettirmediğimizi düşünsek de çocuklar çoğu zaman nasıl bir duygu durumu içinde olduğumuzu hissediyor. Bu nedenle; öğretmen bir kaygı taşıyorsa bu duygusunu bastırmaya odaklanmak yerine öğrencilerinin duygularına odaklanmalı. Konuyla ilgili konuşmak isteyen öğrenciler varsa onları dinlemeli. Çünkü paylaşmak, insanı hafifleten ve diğerlerinin desteğini hissettiğinde güven duygusunu artıran bir eylem. Sınıf ortamı da bu anlamda en iyi paylaşım sahası.

Öğretmenin bu süreçte afet bilincine ilişkin içeriklere göz atması, gelebilecek sorulara hazırlıklı olmasını sağlayacaktır. Ancak, öğrencilere psikolojik açıdan destek olabilmek için acele etmemek önemli. Çünkü travmatik bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla sabır ve zamana ihtiyaç var.

Elbette öğretmenin bunları yapabilmesi için öncelikle kendi duygularını sağlıklı şekilde yönetmesi gerekiyor. Kübra Hoca, öğrencilerine destek olmakla ilgili kaygı taşıyan öğretmenlere, depremzede çocuklarla bölgede bire bir çalışan öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmalarını da öneriyor.