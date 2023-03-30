SAİT GÜRSOY

Erasmus, 1980'lerin sonlarından günümüze kadar ulaşan ve Avrupa Birliği tarafından yürütülüp finanse edilen öğrenci ve öğretmen değişim programı. Erasmus değişim programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Kurumların birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve öğretmen değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlıyor. Bu konuyu, Yiğit Okulları Genel Müdür Yardımcısı Derya Kargılı ile masaya yatırdık.

Erasmus değişim programları, kültürel alışverişi ve kültürel hareketliliği sağlaması nedeni ile pek çok kişinin birbirleriyle etkileşime geçmesini sağlıyor. Bu etkileşim sayesinde kültürleşmeyi amaçlayan bir program.

Erasmus programlarında değişimi gerçekleşen öğretmen ve öğrencilerin yabancı dilde olgunluk, girişimciliğin gelişmesi, kişisel ve mesleki gelişiminde seviye atlaması ve buna bağlı olarak motivasyon artışları gözlemlenir. Erasmus projesi aktif katılımcılara fayda sağlamakla birlikte kurum ve kuruluşlara da ciddi yararlar sağlıyor. Kuruluşlar üzerinde daha yaratıcı ve yenilikçi düşünme, çağın gereklerine uygun projeler geliştirme ve yürütme, gelişmiş ülkelerin eğitim seviyelerine yükselme gibi birçok faydası bulunur. Aynı zamanda projeye dâhil olan öğrencilerimizin dili daha etkin kullandıkları, özgüvenlerinin arttığı ve motivasyonlarının geliştiği gözlemlenmiş.



Ülkelerarası ilişkiler

Erasmus projesinin ülkelerarası ilişkilerde de oldukça önemli katkıları bulunmakta. Özellikle AB ülkelerindeki çalışmalardan haberdar olunması... Ülkemizdeki eğitim-öğretim projelerine katkıda bulunması... Eğitim, istihdam, ekonomi gibi önemli alanlara katkı sağlaması... Teknolojik gelişmelerden haberdar olunması ve eğitim kaynaklarının kullanımının artması... Kurum ve kuruluşlar arasında uluslararası işbirliğini artırması...

En faydalı yatırım, insana yapılan yatırımdır. Erasmus projesine katılan öğretmenlerimizin de mesleklerinde kendilerini yeniledikleri, motivasyonlarının arttığı ve mesleki anlamda daha verimli oldukları gözlemlenmiş.

Yiğit Koleji, Kasım 2022'de Romanya-Türkiye-Bulgaristan ortak bir proje başlattı. Projenin ilk hareketlilik tarihi 24-30 Nisan'da Romanya ile başlayacak. 11-17 Haziran'da ülkemize Romanya ve Bulgaristan'dan gelecek olan misafirlere ev sahipliği yapacak. Avrupa Komisyonu, Erasmus programı için 2021-2027 yılları arasında yapılacak olan etkinlikleri desteklemek üzere 26 milyar euro'nun üzerinde özel bir bütçe ayırdı.