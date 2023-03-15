SAİT GÜRSOY

Tıpkı ölüm ve diğer doğal felaketlerde olduğu gibi depremle ilgili çocuğa yapılacak olan açıklama onun yaşına ve gelişimsel seviyesine uygun olmalı. Bilinmeyen bir şey çocuklar için oldukça korkutucudur. Depremin nasıl meydana geldiğini yaşlarına uygun bir şekilde ve bunu bilimle anlatmak çocukları rahatlatır. Onu karşınıza alarak, "Depremlerin meydana gelmesinin nedeni, yer kabuğundaki levhaların hareketidir. Biz yerin üstündeyiz, bu yüzden sallanıyoruz. Bu kadar basit" diyerek somut olarak anlatmanız kafasındaki birçok karışıklığı berraklaştırır. Bu konuyu, Eğitim Bilimci Leyla Öztürk ile konuştuk. Leyla Hoca'nın bana anlattıklarını size aktarıyorum. Çocuklar için deprem iki kat korkutucudur. Çünkü yer sarsıntısının yanı sıra ebeveynlerini endişeli görmek onları daha çok korkutur. Aslında çocuklar hepimizin tahmin ettiğinden çok daha dirençlidirler. Önemli olan çocuğunuzun kaygı ve korkularına yardımcı olabilmeniz ve yanınızda kendisini güvende hissedebileceği konusunda sizin kendinize güvenebilmenizdir.

Çocuğa sadece korkmamasını, endişelenmemesini söylemek işe yaramaz. Çocuğa güvende olduğu mesajı verilmeli. Çocuklara bilimsel olarak depremi anlattıktan sonra, onlarla beraber deprem çantası hazırlayın, tatbikat yapın.



DEPREM GÖRÜNTÜLERİ

Çocukları televizyonlardan ne kadar uzak tutarsak tutalım, bazen istemedikleri anlara maalesef şahit oluyorlar. Bu deprem görüntüleri her ne kadar kendi çevrelerine ait olmasa da birtakım benzerlikler kurabilir ve evinden çok uzakta olan bir felaketi yanı başlarında gibi anlayabilirler. Bunları önleyebilmek için yaşanan olayları nasıl anladıklarını çocuklarla konuşmanız önemli. Yanınızda olduğunu sürekli hissettirin.

Ölümü konuşmayı birçok insan istemez. Ancak hayatımızın bir gerçeği olan ölümü çocuklara en kolay ölü böcekler veya bitkiler üzerinden anlatabiliriz. Bir yakını öldüğünde yapılacak en doğru şey ise çocuğa net bir bilgi vermektir. Çocuğun dedesi öldüğünde ona 'yolculuğa' veya 'cennete gitti, geri gelecek' demek kafasını daha çok karıştırır. Onun öldüğünü ve bundan sonra olmayacağını bilmesi gerekir. Çocuklara depremi hikâyeleştirerek anlatmak en doğru yöntem. Çocuğunuza 'Gel evladım seninle deprem hakkında konuşacağız' deyin ve şöyle devam edin: "Dünyanın yüzeyi tıpkı yapboz gibidir. Sürekli hareket eden bir yapbozun yaklaşık 20 parçası her gün oldukça yavaş hareket ediyor. Bunlar ne zaman çarpışsa deprem olur. Ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama korkacak bir durum yok unutma sakın. Depremler çoğu zaman bize ulaşamayacak kadar küçük olduğu için hissetmeyiz bile. Ancak bazen o kadar güçlü olur ki bin kilometre öteden de hissedilebilir. Depremin şiddetini ölçmek için kullanılan alete sismograf diyoruz. Bütün bunların ötesinde bir de tsunami var. Bu da, depremler su altında meydana geldiğinde oluşuyor. Bunu unutma yavrum."