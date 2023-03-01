SAİT GÜRSOY

Milli Eğitim Bakanımız (MEB) Mahmut Özer, ilk depremin ardından 6 Şubat'ta ivedilikle sorumluluk bölgesi olan Malatya'ya gitti. Bakan yardımcıları başkanlığında yapılan acil durum toplantısında, genel müdürlerin sorumlu olduğu iller belirlendi. İvedilikle sorumluluk alanlarına ulaştırıldılar. Her genel müdürlükten 1 daire başkanı alanlara görevlendirildi. Acil durum toplantısı neticesinde 2 bin 500 kişilik MEB AKUB ekipleri ivedilikle bölgelere sevk edildi. Öğretmenevleri, meslek liseleri ve uygulama otelleri organize edilerek, yemek üretimi ve konaklama ihtiyacı için hazırlandı. Bakan Mahmut Özer ve ekibini ciddi ve güvenilir çalışmalarından dolayı kutluyorum. Birinci günden itibaren, peş peşe önleyici tedbirler aldılar.

Depremden etkilenen bölgeler ve depremzedeler için bugüne kadar yapılan faaliyetler kapsamında, MEB AKUB ekibini oluşturan 4 bin 526 öğretmen ve 149 okul sağlığı hemşiresi arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. 2 bin 216 MEB AKUB personeli çalışmalara desteğini sürdürüyor.

Deprem bölgesinden diğer illerdeki yurt, pansiyon, otel gibi yerlere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer vatandaşlar olmak üzere 241 bin 71 kişiye Psikolojik İlk Yardım Programı uygulandı.



MEB'DEN YAPICI ADIMLAR

Tüm illerde 521 bin 736 öğrenci, öğretmen ve yetişkine psikolojik destek hizmeti sunuldu. Afet bölgesi dışındaki 71 ilde öğretmen ve veliler için uygulanmaya başlayan Psikososyal Destek Eylem Planı kapsamındaki eğitimlere şimdiye kadar 954 bin 414 öğretmen ve 3 milyon 425 bin 502 veli katıldı. Öğretmen ve veli oturumları tamamlandıktan sonra okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere deprem psikoeğitim programı uygulanacak.

Şu ana kadar 70 hastane sınıfı açıldı. 10 ildeki çadır kent ve konteyner kent alanlarında MEB ile MSB işbirliğinde 39 adet Mehmetçik Okulları açıldı. Kurulan psikososyal destek çadırı sayısı 416'ya ulaştı. 131 okul öncesi çadır ve konteynerlerle eğitime destek veriliyor. Çadırlarda 18 ilkokul ve konteynerlerde 12 ortaokul kuruldu. İlk kez Malatya'da 1000 kişinin bulunduğu konteyner kentte prefabrik okul kuruldu. LGS'ye girecek 8'inci sınıf ile YKS'ye girecek 12'nci sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanması için 510 noktada destekleme yetiştirme kurslarının hizmete alınacağı açıklandı.

1 milyon 200 bin öğretmen için afet sonrası psikososyal destek seminerleri başlatıldı. Depremden etkilenen öğrencilerin diğer illere nakilleri kapsamında 166 bin 238 öğrencinin nakli gerçekleşti. 7/24 hizmet vermek üzere kriz masası iletişim hattı olarak belirlenen Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ne bugüne kadar gelen toplam 6 bin 386 vatandaşın depreme ilişkin acil talepleri, karşılanmak üzere ilgili birimlere iletildi.