SAİT GÜRSOY

Gelecekte ülkemizin gücünün, toplumun huzur içinde yaşamasının, kaygıdan uzak, refah bir hayat sürmesinin teminatı şüphesiz gençlerimiz. Gençlerimiz bizim hazinemiz. Gençlerin iyi yetişmesi, doğru kariyer planları, dünyanın değişimlerine, dönüşümlerine entegre çalışmalarının yapılması elbette Türk gençliğini ileri götürür.

Son yıllarda gençlerin sergilediği psikolojik tavırlar, sosyolojik değişimleri beraberinde getiriyor. Gençlerin istekleri, beklentileri, zevkleri ve tüketim harcamaları ekonomik sistemleri değiştiriyor. Bu konuda görüşlerini almak üzere Senin Kariyerin Danışmanlık Kurucusu, aynı zamanda Eğitmen Yazar Gonca Elibol ile sohbet gerçekleştirdik. Elibol, Yeni Asır Gazetesi'ndeki köşesinde de sıklıkla gençlerin geleceğine yönelik önemli fikirler vurguluyor.

Elibol, "Ülkemizin en büyük hazinesi gençlerdir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle Türkiye'yi kıyasladığımızda genç nüfusun fazla olması müthiş bir fırsat" cümlesinin altını çiziyor. Bu fırsatı avantajlara çevirmek için ise temel kural, onların doğru yönlendirilmesi ve eğitilmesidir. Bu konuda ailelere ve okullara büyük görev düşüyor. Onları anlamaya çalışmak, dirençten uzak durmak, onların fikir ve önerilerine kulak vermek, uzlaşı ortamı yaratacak ve aileleri rahatlatacaktır.

Global değişimlere bakıldığında gençleri yakından ilgilendiren iki temel faktör var: Birincisi, tüketim tercihleri. İnternetin sunduğu imkânlar, sosyal medya platformları ve çevresel faktörler, gençlerin davranışlarını değiştiriyor. Bu da üretim sistemlerini ve ekonomik yapıyı değiştiriyor. Mesela pek çok kesimde gençlerin online alışveriş merakı adeta tutkuya dönüşmüş durumda. Elinde akıllı telefonu olan gençler bir tıkla alışveriş yapmaktan büyük haz alıyor. Zaten e-ticaret pazar istatistiklerinde gençlerin oranı çok yüksek. Örneğin, okuldan eve gelen çocuk, annesinin akşamdan yaptığı yemeği yemek yerine, internetten yemek siparişi veriyor. Bir dip not düşmek isterim. İnsani ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmek önce ailede başlar. 21'inci yüzyılın şartlarında olsak bile insani değerlerimiz ile Türk geleneklerimizi unutturmadan onları yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Gençleri yakından ilgilendiren diğer ikinci konu ise, ekonomik dönüşüm. Özellikle e-ticaret pazarının çok hızlı büyümesi gençlerin girişimci ruhunu destekliyor. Ulusal ve uluslararası veriler e-ticaret pazarının çok daha büyüyeceğini, bu alana yönelimlerin artırmayı teşvik ediyor. E-ticaret her bir işkolunda katalizör rol üstleniyor. Bu nedenle gençlerin yaratıcılığını sergileyebileceği işyerleri açmak için hibe ve teşviklerin artırılması çok mühim. Beşeri sermayenin giderek arttığı, alın terinin akıl terine dönüştüğü bir çağda gençlerin elinden tutmamız gerekiyor. Elibol, gençlerin yenidünya düzenini oluşturduğu onların yaratacağı sosyolojik ve ekonomik yapıya dikkat çekiyor. Yarınlarımızın huzur ve güven içinde yaşamak için geleceği gençlere ısmarladık. Onlara güveniyoruz.