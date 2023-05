SAİT GÜRSOY

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde, gençlerimizin psikolojileri de derinden yara aldı. Depremin olumsuz etkilerini silmek için tüm Türkiye seferber oldu. Her yaşanan felakette olduğu gibi devlet ve millet olarak maddi manevi desteklerle tüm çabayı göstermeye devam ediyoruz. Bu çabaların güzel örneklerinden birini de; Mersin Üniversitesi Girişim Limanı Müdürü Doç. Dr. Duygu Hıdıroğlu sergiliyor. Hıdıroğlu'nun yönetiminde bulunduğu Girişim Limanı "genç girişimciliği" başta olmak üzere tüm girişimcileri desteklemek adına faaliyet gösteren bir kuluçka ve inovasyon merkezi. Hıdıroğlu yaptığı çalışmalarla, depremzede gençlerin girişimcilik eğitimlerine ve projelere katılımını sağlayarak onların yenilikçi ve girişimci yönlerini keşfetmelerini sağlıyor.

Depremzede gençleri olumsuzluklardan uzaklaştıracak her türlü çaba kıymetli. Ama olumsuzlukların etkisini silerken, gençlere tutunacakları yeni umutlar bulmak, iyimserliklerini yeniden inşa edecekleri yeni yollar keşfetmelerini sağlamak çok daha kıymetli. Genç girişimciliği ile depremzede gençlerin hayatlarında yeni kalıcı tohumlar yeşertmek mümkün. Bugünlerde hepimizin en sık aklına gelen soru "Yapılanların sürdürülebilirliğini nasıl sağlarız?" iken, gençlerimizi girişimciliğe motive etmek; sizce de en doğru ve sürdürülebilir çözümlerden değil mi?



UMUDU YÜKSEK VE KARARLI

Girişimcinin başarısı girişimcilik yeteneklerine ve motivasyonuna bağlı. Gençlerin, girişimcilik faaliyetlerinde harekete geçecek olumlu inanca ve güvene yani yüksek psikolojik sermayeye sahip olmaları oldukça önemli. Girişimcilikte psikolojik sermaye denilince ilk akla gelen şüphesiz umut, iyimserlik ve esneklik. Girişimci bakış açısıyla umudu, gençlerin gerçekleşmesi güç görünen hedeflere ulaşma isteği olarak tanımlayabiliriz. Umudu yüksek gençler, girişimcilik hedeflerine ulaşmak için irade gösterir ve somut adımlar atarlar. İyimserliği ise gençlerin kendi girişimcilik kararları neticesinde "girişimlerinde başarıya ulaşma beklentisi" olarak tanımlayabiliriz. Yeterince iyimser kalmayı başaran bir genç, girişim yolculuğunda ne kadar zorlu mücadeleler de verse asla pes etmez. Esnekliği ise gençlerin olumsuz sonuçları ve başarısız kararları kabul ederek göğüsleyebilme ve olumsuz etkileri giderebilme kapasitesi olarak açıklayabiliriz. Girişimcilikte başarılı olabilmek için her ne aşamada olursanız olun, yanlış verilen karardan gecikmeden geri dönebilmeniz oldukça önemli. Esnek olan bir genç girişimci, girişimciliğin zorluklarına ve stresli durumlara anında ve kolayca uyum sağlayabilir.

Psikolojik sermayesi yüksek genç girişimciler, gerçekçi, iyi planlanmış hedefler koyar ve bu hedeflere ulaşmak için alternatifler oluşturur. Akranlarına kıyasla daha kararlı, özgüvenli ve çalışkan olan bu gençler, dünyanın kaderini değiştiren başarılı girişimcilerle benzer nitelikler sergiler. Genç girişimciliğinde başarıyı yakalamanın ilk kuralı: Umut ve iyimserlikle çalışmaktır.