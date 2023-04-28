SAİT GÜRSOY

Tarihçi, sosyolog ve yazar, değerli eğitimci Berna Ocakcıoğlu'nun Erenköy Kız Lisesi Alev Alatlı Kütüphanesi'nde misafiri oldum. Aynı gün okulda öğretmen, öğrenci ve veli beraberce bir hareketlilik vardı. Veliler ellerinde paketlerle geliyor öğretmen, yardımcı personel ve öğrenciler onları tasnif ediyor ve kolilere yerleştiriyorlardı. Yüzyılın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde bulunan kardeş okulları için hazırlık yaptıklarını öğrendim. Berna öğretmen ile kriz zamanlarında okul ve eğitim üzerine biraz konuştuk.

Hayatın olağan akışını bir anda değiştiren afetler hiç şüphesiz yakından uzağa sarsıntısı sirayet eden ve toplumun tümünü, ülkenin genelini etkileyen hadiselerdir. Bir eğitimci ve toplum bilimci olarak bu dönemlerde okul çağındaki çocuk ve gençler için afetin ortaya çıkardığı krizi yönetmek, yas sürecinin aşılmasını sağlamak ve kalıcı hasarlı travmaların önüne geçmekte okullarımız yine başroldedir görüşündeyim.

"Yüzyılın felaketinin yaşandığı 11 ilimizde arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanması, enkazların kaldırılması ile beraber Mili Eğitim Bakanlığı'mızın sahada öğretmenlerimizle yaptığı çalışmalar da bu başrolün gereği olarak tüm dünyaya örnek teşkil edecek şekilde bir seferberlik ruhu ile gerçekleştirilmiştir" diye konuşmasını sürdürdü Berna öğretmen.

Çocuklarımız geleceğimiz. Eğitim bir toplumun geleceğini inşa etmenin en etkili yolu. Bu nedenle gelecek nesillerin güvenle, sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetiştirilebilmesi için bu tarz afetler ve krizler sonrasında çocuklarımızın evlerde yalnızlığa çekilmesi yerine okullarında sosyalleşmesi ve eğitim öğretime devam etmesi çok önemli. Unutulmamalıdır ki, bu yıkıcı süreçlerden çocuklar duygusal ve sosyal yönden ciddi anlamda etkilenirler.



Okullar yaşam merkezi

Erenköy Kız Lisesi, özel gereksinimli bireyler için yapılan çalışmalarla TODEV (Türkiye Otizmlilere Destek ve Eğitim Vakfı) tarafından Otizm Dostu okul ödülüne layık görülmüş. Berna öğretmen ise, Marmara Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün desteği ve TODEV'in ortaklığı ile düzenlenen Arı Dünyanın Çocukları Otizm Aile Seminerlerine de konuşmacı olarak katılarak okullarda kaynaştırma-bütünleştirme çalışmalarının önemi üzerine tecrübe paylaşımı ve bilgi aktarımında bulunmuş.

Erenköy Kız Lisesi TODEV ve GCL Firması işbirliğinde Sıfır Atık Projesi devamı niteliğinde bir çalışmaya da dahil olmuş. Bu çalışma ile öğrenciler ve Kadıköy'de yaşayan herkes elektronik atıklarını Erenköy Kız Lisesi'ndeki atık toplama birimine bırakabiliyor. Bu atıkların GCL tarafından değerlendirilmesi ile elde edilen gelir otizmli çocuk ve bireylerin eğitim ve gelişimine aktarılmak üzere TODEV'e iletiliyor. Okulun sıra, tahta ve öğretmenle bütünleşen akademik bilgi merkezi olması yanında çocuğun sosyalleştiği bir alan. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincinin oluştuğu bir yaşam merkezi olduğunu gözden kaçırmayalım. İşe size örnek bir devlet lisesi.