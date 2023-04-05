SAİT GÜRSOY

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav 4 Haziran'da yapılacak. 6 Şubat'ta ülkemizin başına gelen doğal afet nedeniyle 2023 LGS konularına sınırlama getirildi. Bu durum eğitimin aksamasından dolayı öğrencilerimizin yararına olacak şekilde alınan tedbirlerden biriydi. Bu konuyu, Ankara Etlik Birey Eğitim Kurumları Türkçe Öğretmeni Gül Tatlı ile konuştuk. Gül Hoca, LGS konu sınırlaması, depremzede öğrencilerin sınav hazırlığı, merkezi sınavlarda dikkat edilmesi gerekenler gibi çeşitli noktalara değindi.

Gül Hoca, 2020 yılı salgın döneminde LGS ile 2023 LGS'nin benzer olacağını dile getirdi. 2020 LGS'de soruların çoğunun yoruma dayalı oluşu dikkat çekerken, kazanım ağırlıklı bir sınav olduğu gözlerden kaçmadı. Öğrencilerin problem çözme, yorumlama, bilgiyi gerçek hayata aktarma gibi ölçütlerin ön planda tutulması 2023 LGS'de beklenen bir öngörü. Bu sene konu sınırlaması getirilse dahi, zamanı iyi yöneten öğrenci, rakiplerini eleyebilecek.

Öğrencilerimizin bu sene sınavda istedikleri başarıyı elde etmesi için muhakkak okuduğunu anlama, çıkarım yapma, analiz etme gibi becerilerini geliştirmesi gerekiyor. Türkçe'de konu daralması da olduğundan ayırt edici nitelikte sorular muhakkak gelecek. Değişkenler arasında ilişki kurma ve bilgiyi kullanma becerisi yüksek olan öğrenciler bu sene sınavda istedikleri başarıyı elde edebilecek.



MEB'İN SORULARINA DİKKAT

Sayısal bölümde matematik ve fen bilimleri sorularını çözecek olan öğrenciler 2020 yılına kıyasla öncelikle kazanım bilgisi, daha sonra ise üst düzey düşünme sorularıyla karşı karşıya kalması muhtemel. Doğru yorumlama, bilgileri gerçek hayata aktarma, yorum yapma ve analitik düşünme tüm sınav boyunca devam edecek. Görsel veri okuma ve metinde bağlantıları yakalama bu seneki sınavımızda da önem kazanacak.

Bence, bu yıl 8'inci sınıfın ikinci yarısından konu olmaması, testlerin soru çözüm ortalamasını yükseltebilecek. Bu yüzden geçen yıl ve bu yıl alınacak aynı puan değerinin başarı yüzdelerinde bayağı farklılıklar görülebilecek. 2022 puan hesaplamalarını, yalnızca size fikir verebilmesi için kullanabilirsiniz. Bu değerler, kesinlikler 2023 LGS'yi yansıtmaz.

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da MEB'in internet adresinde ilan edilecek. Süreçte olan depremzede öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliği sunan devletimiz, tüm öğrencilerimizin yanında olmaya çalışıyor. Eğitimin aksamaması için elinden geleni yapan Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer bu süreci ivedilikle yönetti. Afet bölgesinde LGS ve YKS hazırlık sürecine destek amacıyla 129 bin 652 öğrencimiz, 3 bin 205 noktadaki destekleme ve yetiştirme kurslarıyla buluşturuldu. Bölgede, çocuklarımızın yüreklerine dokunan kahraman öğretmenlerimizi kutluyorum.