SAİT GÜRSOY

Son yıllarda hem bireyler hem de kuruluşlar arasında sosyal sorumluluk projeleri oldukça ön planda. Bu projeler gönüllülük esasına dayalı. Projelerin sürdürülebilir olması için gönüllülerin devamlılığı da önemli. Gönüllü olma kavramı ömür boyunca sorumlu olunması gereken bir bilinç olarak aşılanmalı. Sosyal sorumluluk projeleri, bireyin kişisel gelişim alanında ilerlemesinde önemli bir adım.

Eğitim kurumlarında sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerin sadece akademik başarılarını etkilemez. Aynı zamanda topluma karşı duyarlılıklarının geliştirilmesine, sosyal ve çevresel konulara duyarlı olmalarına ve bu konulara çözüm bulmaya yönelik projeler geliştirmelerine teşvik eder. Sosyal sorumluluk projelerinin önemini "Önce İyi İnsan Yetiştirir" misyonuyla hareket eden FMV Işık Okullarının Eğitim Kurumları Direktörü ve Kurucu Temsilcisi Müge Yalım Alpan ile konuştuk.

Toplumsal kalkınma açısından eğitim kurumlarındaki sosyal sorumluluk projelerinin önemi büyüktür. Bu program ve projeler eğitim kurumlarında farklı şekillerde uygulanıyor. Bunlara örnek olarak, sürdürülebilir kalkınma için eğitimi teşvik eden Küresel Okullar Programı, öğrencilerin aktif dünya vatandaşı olabilmelerini amaçlıyor. Küresel Okullar Programı Üyesi olarak FMV Işık Okulları da iklim krizinin yaşandığı bugünlerde, çözüme yönelik somut adımlar atmış. Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak için yerleşkeler arası tasarruf projesini hayata geçirmiş.

FMV Işık Okulları'nda uygulanan Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'nın temel bileşenlerinden olan Creativity (Yaratıcılık), Activity (Etkinlik) ve Service (Toplum Hizmeti) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasıyla oluşan CAS Programı da sosyal sorumluluk projelerine büyük katkı sağlamakta. CAS Programı kapsamında öğrencilere yaratıcılık, spor, sanat, liderlik, işbirliği ve takım çalışması, sosyal yardım çalışmaları gibi birçok alanda deneyim kazandırıyor.



GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI

Uluslararası Gençlik Ödülü Programı da FMV Işık Okulları öğrencilerinin dâhil olduğu bir başka program. Dünya çapında uygulanan bu program, farklı kültürleri anlamak, toplumsal sorumlulukların farkında olmak, yaratıcı ve esnek olmak gibi değerlere teşvik ediyor. Gençlerin kendi tasarladıkları hedeflerle sadece kendileriyle yarıştıkları, çaba ve başarılarının takdiri olarak ödül aldığı bir program. Öğrenciler tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, isterlerse okul içerisindeki sosyal sorumluluk projelerine dahil olabiliyor.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanında, kişisel gelişimleri de önemli. Toplumsal bilinç kazanmalarına da katkı sağlayor. Tecrübe ederek öğrenmelerini önemseyen, topluma karşı daha duyarlı olmaya teşvik eden, yerel ve küresel sorunlara çözüm üreten projelerin yürütülmesine öncülük eden tüm okulları kutluyorum. Gençlerin dünyada tüketici değil, üretici olmalarını sağlamalıyız. Yetkinliklerini artıracak projeleri hayata geçirerek, onların bu yeni dünyada değerli olduklarının farkına vardırmalıyız.