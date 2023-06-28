SAİT GÜRSOY

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları bayramdan önce açıklandı. Böylece yabancı ve Türk özel okullar için de kayıt takvimi başladı. Özel okulların kayıt sürecini, Yiğit Okulları Genel Müdür Yardımcısı Derya Kargılı ile enine boyuna değerlendirdik. Bu okullar 26-27 Haziran tarihlerinde taban puanlarını açıkladılar. Ancak, önkayıt işlemlerine 3 Temmuz'da başlayacaklar. İki kez önkayıt-kesin kayıt dönemi, ardından da boş kontenjan için 3 kez serbest kayıt dönemi olacak.



KAYIT TAKVİMİ

26-27 Haziran: Taban puanların açıklanması.

3-4-5 Temmuz: Birinci önkayıt dönemi.

6 Temmuz: Birinci kayıt dönemi asil liste kesin kayıtları.

7 Temmuz: Birinci kayıt dönemi yedek liste kayıtları ve ikinci kayıt dönemi taban puanları ilanı.

10 Temmuz: İkinci önkayıt dönemi.

11 Temmuz: İkinci kesin kayıtlar. Aynı gün yedekler de duyurulacak.

12-13-14-Temmuz: Serbest kayıt dönemi: Bu dönemde sabah kesin, öğleden sonra yedek listeler üzerinden kayıtlar olacak.

Birden fazla özel okula kayıt yaptıracak velilerin anne, baba olarak ayrı ayrı kayıt yaptıracakları okullarda bulunmalarında fayda var. Veliler kayıt işlemleri için vekâlet verebilirler. Özel okullar, kendi internet sayfalarında okullarının özelliklerine göre yayımladıkları kayıt-kabul kılavuzlarında belirtilen esaslar doğrultusunda kayıt-kabul işlemlerini yapacaklar. Velilerin kayıt sürecinde kayıt yaptıracakları okulda kesin karar kılmaları çok önemli. Çünkü, bir özel okula kayıt yaptırıldığı takdirde, eğer başka bir özel okula sonradan kayıt yaptırılırsa ilk kayıt yapılan özel okuldan vazgeçişte, yıllık öğretim ücretinin yüzde 10'u kesinti yapılır.



ÖNCE OKULU TANIYIN

Derya Hoca, okul türü seçiminin çok önemli olduğunun altını çizdi. Özel okul seçerken, o okulun üniversiteye giriş sınavı başarısı önemli. Bu konuda veli ve öğrencilerin çok ciddi bir şekilde bilgi sahibi olmalarında yarar var. Günümüz şartlarından dolayı, okullarımız tek taraflı değil, interaktif eğitime geçti. Bu da öğretmen kadrosunu ön plana çıkardı. Ayrıca okulun, uluslararası olanakları, yani yurtdışı okullarla çift diploma verip vermediği araştırılmalı. Teknoloji, sanat, spor ve sosyal sorumluluk atölyeleri incelenmeli. Kariyer merkezinin özelliklerine bakılmalı. Eğer özel okul seçilecekse, kurucunun eğitim dünyasındaki yeri ve ekonomik durumu sorgulanmalı. Bence en önemli soru, kurumun öğretmeninin gelişmesi için yaptığı yatırımlar olmalı. Eğitim ve öğretimin odak noktası öğretmendir.

Özel okulların bir bölümü hükümetin yüzde 65 sınırını pek dikkate almadı. Çocuğunu özel okulda okutmak isteyen veliler, büyük bir ekonomik zorluğun altına girecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yüzde 65 sınırı ancak ara sınıflarda geçerli oldu. Yeni kayıt yaptıracak bir öğrenci için fiyatını ikiye katlayan, hatta yüzde 100'den fazla zam yapan okullar var. Çocuğunu özel okula gönderecek velilerin, bütçesini planlamasında yarar var.

Mutlu bayramlar...