SAİT GÜRSOY

Spor psikolojisi, sporcuların zihinsel durumlarını, motivasyonlarını, performanslarını ve sahip oldukları duyguları anlamayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir alan. Son yıllarda yapay zekâ (YZ) teknolojilerinin spor psikolojisi alanında kullanımı artmış. YZ, sporcuların zihinsel durumunu ve performansını analiz edip, onlara en uygun antrenman programları ve teknikleri sunabilir. YZ teknolojileri, sporcuların motivasyonunu artırmak için kişiselleştirilmiş öneriler de verebilir. Bu konuyu, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzman Spor Psikoloğu Esra Karagöz ile konuştuk.

Psikoloji alanında, yapay zekâ teknolojilerine başvurmak gibi sporcuların motivasyonunu artırmak için kullanılan birtakım yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler, sporcuların zihinsel ve duygusal durumlarını geliştirmek için tasarlanan teknolojik araçları kullanmayı da içeriyor. Örneğin, sporcular seviyelerine uygun sanal gerçeklik simülasyonları oynamak için sanal gerçeklik gözlükleri kullanabilirler. Bu tür sanal gerçeklik teknolojileri, sporcuların motivasyon ve duygu durumlarını artırmak için de değerlendirilebilir.

Yapay zekâ teknolojileri kullanılarak tasarlanan sosyal iletişim uygulamaları da motivasyonu yükseltebilir. Teknolojik cihazlar arasında, sporcuların performanslarını ölçmek ve takip etmek için akıllı saatler, spor bileklikleri ve akıllı telefon uygulamaları kullanılabilir. Bu cihazlar, sporcuların egzersiz verilerini kaydederek, antrenman sırasında kalp atış hızı, adım sayısı, mesafe ve verimlilik gibi bilgileri göstererek sporcuların motivasyonunu artırabilir.



İNSAN FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Ancak, yapay zekâ teknolojilerinin sporcuların motivasyonunu artırmak için yeterli olmadığını da unutmayalım. Sporcuların kişisel hedeflerine ve ihtiyaçlarına uygun bir antrenman programı oluşturmak için psikolojik desteğe de ihtiyaçları var. Bu anlamda spor psikolojisi uzmanları, sporcuların motivasyonunu artırmak için önemli bir rol oynarlar. Bununla birlikte, yapay zekâ teknolojisi, spor psikolojisi alanında bazı sınırlamalar da getiriyor. Özellikle, yapay zekâ algoritmalarının insan faktörünü tam olarak anlayamaması ve sporcunun psikolojik durumunu tam olarak ölçememesi nedeniyle, spor psikolojisi alanında insan uzmanların rolü hâlâ oldukça önemli.

Sonuç olarak, yapay zekâ teknolojisi, spor psikolojisi alanında büyük bir potansiyele sahip. Sporcuların performansını artırmak için kullanılabilecek birçok araç sağlar. Ancak, insan uzmanların rolü hâlâ önemini korumaktadır. Ayrıca, insan faktörü, spor psikolojisi alanında her zaman önemli bir yer tutacaktır.



MEB'DE NÖBET DEĞİŞİMİ

Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapacak Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin'e bu vazifesinde başarılar diliyor, Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer bakanımıza da hizmetlerinden dolayı şükranlarımı iletiyorum. Eğitim dünyamızın, ilkeli ve güvenilir isimleri olan bu iki değerli insanımız nöbet değişimi yaptı. Hayırlı olması dileğiyle, saygılarımı sunuyorum.