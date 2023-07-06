SAİT GÜRSOY

Gençler, bizlerin geleceği. Dolayısıyla onların geleceğini planlamadaki bu ilk adım olan lise tercihleri çok mühim. Bu noktadaki doğru yönlendirme gençlerimizin meslek seçiminden akademik başarısına, seyahatlerinden sosyalliğine kadar tüm yaşam faaliyetlerini etkileyecek. Bu konuda ailelere ve okullara büyük görev düşüyor. LGS'de tercih dönemini, Beşiktaş Açı Kurs Rehber Öğretmeni Yelda Suvat Zaman ile değerlendirdik.

Bu etapta öğrencileri iyi tanıyan rehber ve danışman öğretmenlerinden yeteneklerini keşfeden ve onlarla ilgilenen tüm eğitimcilerinden destek alınmalı. Zaten rehberlik hocaları, öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklemek için çalışan, bu hususta çaba sarf eden uzmanlar. Rehber hocalarınızla ya da güvendiğiniz öğretmenlerinizle tercihlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Tercih öncesi ve sonrasında onları anlamaya çalışmak, dirençten uzak durmak, onların fikir ve önerilerine kulak vermek uzlaşı ortamı yaratacak ve aileleri rahatlatacaktır. Gençlerin istekleri, beklentileri, zevkleri bu sebeple birinci dikkat edilecek noktadır.

Liseleri ve programlarını araştırarak tercih yapmadan önce bilgi edinmek önemli. Her lisenin eğitim anlayışı, imkânları, başarıları ve öğretmen kadrosu farklı olabilir. İlgilendiğiniz liseleri ziyaret edin, broşürleri inceleyin ve mümkünse mezun öğrencilerle veya velilerle görüşün. Bu noktaya ayrıca yol durumunu da araştırmayı eklemek isterim. Lise hayatı 3 ve 4'üncü sınıflarda yoğunlaşacak. Liselerin ya öğrencinin evine yakın olması ya da kurs desteklerinden faydalanabilmesi adına merkezi yerlere yakınlığı da önemlidir.

İlgi alanları ve yeteneklerine göre liseleri değerlendirin. Hangi alanda daha başarılı oldukları (o okula ya da o çevreye ayak uydurup uyduramayacakları) ve hangi alanda kendilerini geliştirmek istediklerini birlikte değerlendirin. Tercih yaparken dikkate almanız gereken kriterleri araştırın. Bunlar, eğitim kalitesi, imkânlar, programlar gibi faktörler olabilir. Hangi kriterlerin öğrenciye ve size en uygun olduğunu düşünerek tercihlerinizi yapın.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu"nu inceleyerek tercih süreci hakkında bilgi edinin. Bu kılavuzlar, tercih yaparken dikkate almanız gereken puan aralıklarını, yüzdelik sıralarını, kontenjanları ve diğer önemli detayları içerir. Hayat ihtimallerden ibarettir. İlk tercihleriniz dışında alternatif liseler de düşünün. Çünkü bazen başarı yüzdeniz, ilk tercihleriniz için yeterli olmayabilir. Alternatif liseleri de değerlendirerek sizi memnun edecek bir seçenek bulabilirsiniz.