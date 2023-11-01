SAİT GÜRSOY

Ortak sınavlarla ilgili okuyucularımdan gelen soruları, Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt'a yönelttim.

2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde MEB, okul yazılılarıyla ilgili hangi değişiklikleri yaptı?

Sınavlar ülke, il, ilçe ve okul geneli olmak üzere 4 farklı biçimde uygulanabilecek. Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavların hangi sınıf düzeyi ve derslerden yapılacağı bakanlık tarafından, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavların hangi sınıf düzeyi ve derslerden yapılacağı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından öğretim yılı başında ilan edilecek. Örneğin, 1. dönem 2. yazılı sınavlarından 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersinde ülke geneli ortak sınav yapılacak. Yapılan bu ortak sınavların sonuçları açıklanırken okullar arası herhangi bir sıralama söz konusu olmayacak.

Sınavlarda uygulanacak soru tarzı nasıl olacaktır?

Ülke, il, ilçe geneli ortak sınav soruları çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. Okul geneli yapılacak ortak yazılı sınav soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan olacak. Hazırlanacak olan soruların konu ve kazanımları ilgili birimler tarafından örnek konu soru dağılım tabloları olarak belirlenir ve sorumlu birimler tarafından bu tablolar dikkate alınarak hazırlanır. Bu soruların hazırlanmasında MEB ders kitapları esas alınacak. Bu nedenle öğretmenlerin ve öğrencilerin sınavlara hazırlık yaparken MEB kazanımlarını göz önünde bulundurarak bu doğrultuda kaynak seçmeleri önem arz ediyor.

Merkezi yazılıların olumlu ya da olumsuz yanları nedir?

Merkezi Yazılı Uygulamalarının Olumlu Yönleri:

Standart Bir Değerlendirme Sağlama: Merkezi yazılı sınavlar, öğrencilerin farklı okullardan geliyor olsalar bile aynı müfredatı öğrendiklerini ve aynı eğitim seviyesine sahip olduklarını doğrulama açısından önemlidir. Bu, daha adil bir değerlendirme sağlar ve diplomaların kalitesini artırır.

Öğretmen Performansını Değerlendirme: Merkezi sınavlar, öğrenci başarılarına dayalı olarak öğretmenlerin performansını değerlendirmede kullanılabilir. Bu, eğitim kalitesini artırmak için öğretmenlerin daha fazla çaba harcamalarını teşvik edebilir.

Öğrencilerin Kendi Seviyelerini Anlamaları: Merkezi sınav sonuçları, öğrencilere hangi konularda daha fazla çalışmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olabilir. Bu, kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilir. Merkezi Yazılı Uygulamalarının Olumsuz Yönleri:

Sınav Stresi: Merkezi yazılı sınavlar, öğrenciler üzerinde stres yaratabilir. Öğrencilerin psikolojik ve duygusal sağlığı hem aileleri hem de okulu tarafından desteklenebilir.

Öğretim Programının Daralması: Bazı okullarda merkezi sınavlara yoğunlaşma, müfredatın genişliği ve çeşitliliğini azaltabilir. Bu da öğrencilerin genel bilgi ve beceri yelpazesini daraltabilir.