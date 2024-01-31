SAİT GÜRSOY

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve değişmeler, bilginin işlenmesi, depolanması, erişimi ve iletilmesine yönelik sistemleri etkiliyor. Görsel-işitsel araçlar, verilerin iletişimi, dijital bilgi kaynakları, veri tabanları, ağlar gibi farklı araç, yöntem ve kavramları ön plana çıkartıyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde ne kadar önemli olduğunu, Konya Gündoğdu Koleji sınıf öğretmeni Tülin Arslanpınar ile değerlendirdik.

Okullarımızda ders işleme konusundaki en önemli sorun, bir bütün olması gereken derslerin aşırı parçalanmışlığı. Halbuki yaşam içinde aritmetik, geometri, fizik, kimya, toplumbilim ve dil gibi dallar ayrı ayrı değil. Birbirinin içine geçmiş biçimde, yani bir bütün olarak bulunurlar. Bu nedenle derslerde öğrenmeyi kolaylaştırmak ve kalıcı yapmak için teknoloji odaklı öğrenme senaryolarından oluşan proje tabanlı öğrenme yaklaşımı modeli kullanılmalı, diyor Tülin Hoca.

Öğrenciler proje tabanlı öğrenme yöntemiyle, günlük hayattaki sorunlara teknoloji odaklı öğrenme senaryoları ile yani STEAM öğretim yöntemi ile çözüm üretirler. Problem çözme konusunda becerileri gelişir. STEAM eğitimi; fen, ekoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinler arası bir bakış açısıyla öğrencilere ileri düzey bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefler.



EĞİTİM NOBELİ

Tülin Hoca, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen The Global Education Awards Dubai'de (Küresel Eğitim Ödülleri Dubai) Yılın Üstün Etkinlik Öğretmeni seçildi. İlkokul öğrencilerinin eğitimininde geleneksel yöntemlerin yanı sıra etkinlikli ders anlatımıyla farkını ortaya koydu. Etkinlikli ders anlatımında proje tabanlı öğrenme yaklaşımı kapsamında teknoloji odaklı öğrenme senaryoları STEAM eğitim modelleri gibi farklı öğrenme yaklaşımı modelleri ile farklı yöntem, teknikler, çeşitli materyaller kullanmakta. Tülin Hocamız, STEAM eğitimini öğrenmede çok yararlı bulduğu için 2023-2024 eğitim- öğretim yılında da öğrencileriyle birlikte Recycle with STEAM (STEAM ile Geri Dönüşüm) eTwinning Avrupa projesini yaptıklarını söyledi.

Eğitim Nobeli olarak bilinen Global Teacher Award, Hindistan'da faaliyet gösteren AKS Education Awards kuruluşu tarafından düzenleniyor. Ödül töreni geçen hafta Dubai'de gerçekleştirildi.

Bu ödüller öğretmenin sadece bireysel başarılarını ortaya koymaz. Aynı zamanda ülkemiz eğitim sistemine, öğrencilerine, toplumumuza yaptığı katkıları da ortaya koyar. Öğretmenin mesleğindeki başarıları meslektaşlarına ve öğrencilere ilham kaynağı olmasını da sağlar. Ayrıca öğretmenin uluslararası alanda tanınırlığını artırarak, küresel bir öğrenme ve paylaşım platformunda yer almasına da imkân sunar.