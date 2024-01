SAİT GÜRSOY

Gençlerin son zamanlarda eğitim almak için yurtdışını çok daha fazla tercih ettiklerini gözlemliyoruz. Türkiye'de eğitim almayı planlasa dahi, yedek plan yurtdışı olmakta. Neden yurtdışı dersek, yabancı dili anadili gibi konuşma imkânı sağlaması, gittiği okulun imkânları, çalışıp harçlığını kazanma şansı vs... Öğrenciler yurtdışı eğitimlerini ya lise değişim programlarına katılarak, ya üniversite okuyarak ya da Erasmus programları ile sağlamaya çalışmaktalar. Bu konuyu, Senin Geleceğin Yurtdışı Eğitim Kurucusu Banu Alptekin ile konuştuk.

Yurtdışında eğitim yapmak isteyen bir öğrenci, öncelikle İngilizce eğitim alacak ise İELTS, TOEFL gibi dünyanın her yerinde geçerli bir sınav skoruna sahip olmalı. Daha ortaokula giderken İngilizce dil eğitimine ağırlık vermeli. Gerekirse lisede her yaz tatilini İngilizce ya da Almanca dil gelişimi için yaz okulunda geçirmeli.

Lise değişim programları Banu Hoca'nın, öğrencinin hem dil gelişimi hem de bireysel gelişimi için çok önerdiği programlardan. 1 dönem ya da 1 yıl lise değişim programı ile yurtdışında yaşayan ve eğitim alan öğrenci, sonraki eğitim hayatında dil problemi çekmiyor. Ayrıca yalnız yaşamayı deneyimleyebiliyor. ABD, Kanada ve İngiltere bu programların en iyi uygulamalarını yapan ülkelerin başında geliyor. Bu programlar aynı zamanda MEB onaylı. Öğrenci tüm derslerinden geçtiği takdirde, ülkesine geri döndüğünde bir sonraki sınıftan devam eder ve yıl kaybetmez.



DOĞRU DANIŞMANLAR SEÇİLMELİ

Yurtdışında üniversite okumak isteyen öğrenciler için en önemli ikinci konu ise lise ortalamasının yüksek olması, akademik başarı kabul verecek okullar için en önemli kriterlerden biri. Ayrıca, ders çalışma temposu yüksek öğrenciler yurtdışında eğitime daha kolay adapte oluyorlar. Dünya sıralamasında yüksek başarılı okullarda eğitim alırken Türkiye'deki temponun çok üstünde ders çalışmak gerekiyor. Evindeyken yani konfor alanındayken hayatı çok daha kolay. Ancak tek başına kalınca yurtdışında hayata karşı direnci düşebiliyor. O yüzden biraz aileden ayrı kalma egzersizleri yapılmalı.

Almanya, Avusturya gibi Almanca eğitim verilen ülkeler için hazırlık yapılırken, yine tüm lise yaz tatilleri Almanca kursları ve yaz okulları ile değerlendirilebilir. Öğrenciye maliyet açısından 1 yıl kazandıracak. Bu ülkeler öğrencinin YKS sonucunda Türkiye'de üniversiteye yerleşmesini şart koştukları için YKS hazırlığına da ağırlık verilmeli.

Milli Eğitim Bakanlığı diplomamızı kabul etmeyen ülkeler içinse Banu Hoca'nın önerisi, IB programını almak. AP sınavlarına girmek ve OSSD olarak bilinen Ontario Secondary School Diploma, yani Kanada diplomasına online devam etmek oluyor. Bu programlar yurtdışı başvurularında öğrenciye önemli bir öncelik tanımakta. Ekstra yıl kaybetmesini de önler. Bu yüzden çalışacağı danışman öğrenci için çok önemli. Doğru yönlendirme, zaman, para ve kariyer konularında kazanç sağlayacaktır. Öğrenci geleceğini, güvendiği ve referansları iyi olan bir danışmana emanet etmelidir.