SAİT GÜRSOY

2024'e girdik. Hepinize, mutlu bir yıl diliyorum. Yeni yılda, barış ve huzur içinde yaşamanın önemini çok daha iyi anlıyoruz. Günümüzde ülkeler için önemli olan güç, sadece fiziksel topraktan ibaret değil. Ülkelerin kalkınmasında ekonomik yapıları ve sosyal organizasyonları çok daha önemli. Ancak toprak fethetmek, hâlâ savaşları yürütmekte oldukça geçerli bir unsur. Savaşın ülkelere maddi ve manevi verdiği zararın yanı sıra, çocukların psikolojisinde ve ulusların eğitim sistemlerinde çok kalıcı etkiler bıraktığını biliyoruz. Bu konuyu, Eğitim Bilimcisi Leyla Öztürk ile konuştuk.

Leyla Hoca, "Çocuklar savaşlarda sadece yurtlarını kaybetmekle kalmıyorlar. Aynı zamanda onları dünya üzerinde kabul gören bir birey olmaya yarayacak olan eğitimlerinden de mahrum kalıyorlar. Bir ulusun eğitim sistemini bitirdiğiniz zaman, o ulusa savaşın diğer etkilerinden daha kalıcı hasar vermiş olursunuz" diyor.

Bir ulusun gelenekleri ve kültürü ne kadar değerli ise, ulusun geleceği olan çocuklarının eğitim kalitesi, yeni dünya düzenine uyum noktasında bir o kadar önemlidir. Özellikle savaş bölgelerinde çocukların eğitim haklarına, özel önem verilmesi gerekiyor. Eğitim, dünya barışını korumak ve geliştirmek için temel bir araçtır. Her çocuğun eğitim hakkına saygı duymak, dünyada barışın inşası yolunda önemli bir adımdır. Leyla Hoca, bu cümlelerin altını çiziyor.

Çocuklara güvenli bir dünya sunmak için, onların bu güvenli ortamda sağlıklı gelişimlerini desteklemek gerekiyor. Ancak savaşlarda çocukların eğitim hakkı ciddi tehdit altında. Bu savaşlar okulların kapanmasına yol açtığı gibi öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atıyor.



BARIŞ VE NEZAKET

Anne babalara düşen görev ise, barışı ve nezaketi kendi evlerinde uygulamaya başlayarak merhametli ve nezaketli çocuklar yetiştirmektir. Leyla Hoca buradan ailelere sesleniyor. Çocuklara küçük yaşta barış ve huzur içinde yaşamanın önemini anlatmalı. Onlara barış ve nezaket hakkında basit sorular sorarak, yaşadığı dünya ve toplumsal kurallar hakkında bilgi almasını sağlamaya çalışılmalıdır. Örneğin çocuğunuzun her sabah komşunuzla selamlaştığınızı görmesini sağlayın. Bu davranışı onun hayatına rol model olarak aldıklarına emin olun. Ya da komşunuz için kurabiye pişirmek, sokak hayvanlarına su ve mama vermek gibi aktiviteler ile onları yaşadıkları dünyaya ait bir birey olduklarını hissettirin. Unutmayın, aidiyet barışa ve sevgiye açılan en önemli kapıdır.

Çocuklar yetişkinlerin iyi ya da kötü davranışlarını, söylediklerini kayıt altına alırlar. Ardından bilinçaltında da bu davranışları tekrarlamaya, kopyalamaya başlarlar. Peki, çocuklarımıza barışı ve nezaketi öğretmenin, barışı ve nezaketi kendi hayatımızda başlatmaktan daha kesin bir yolu var mıdır? Son olarak, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimle ilgili şu sözünü hatırlatmak isterim: Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar.