SAİT GÜRSOY

Çocuklar için Felsefe (Philosophy for Children-P4C), öğrencilere sorgulama yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra birçok fayda sağlayan bir öğretim yaklaşımıdır. Bu özel konuyu, Uzman Psikolojik Danışman Habibe Kortidis ile değerlendirdik. Çocuklar için felsefe, eleştirel düşünme becerisini geliştirir, diyor Habibe Hoca. Soru sorma, argüman oluşturma, mantıksal düşünme ve farklı perspektiflerle ilgili düşünme gibi beceriler "Çocuklar için felsefe" sorgulama sürecinin temelini oluşturur ve problem çözme yeteneklerini artırır. Öğrencilerin karmaşık sorunları ele alabilme ve farklı yaklaşımları değerlendirme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu program, akademik başarılarına ve yaşam becerilerine katkıda bulunabilir.

Habibe Hoca, çocuklar için felsefe, iletişim becerilerini geliştirdiğinin altını çiziyor. Öğrencilere düşüncelerini açıkça ifade etme ve diğer insanların görüşlerini anlama becerileri kazandırır. Bu programın atölyeleri, etkili iletişim yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Empatiyi teşvik eder. Öğrencilere farklı perspektifleri anlama ve başkalarının duygularını anlama becerisini artırır. Bu yöntem, empati geliştirme ve insan ilişkilerini olumlu bir şekilde etkileme, eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırır.



FELSEFENİN FARKLILIĞI

Öğrencilere etik ve değer konuları üzerine düşünme fırsatı sunar. Öğrencilerin kişisel değerlerini ve ahlaki yönlendirmelerini keşfetmelerine yardımcı olabilir. Özsaygıyı ve özgüveni artırır. Öğrencilere kendi düşüncelerine ve fikirlerine saygı duymayı öğretir. Bu, özsaygılarını ve özgüvenlerini artırabilir. Öğrencilerin demokratik tartışma ve karar verme süreçlerine aktif olarak katılmalarını teşvik eder. Bu, vatandaşlık bilincini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Öğrencilerin öğrenmeye duyduğu ilgiyi artırabilir.

Okullarımızda, okuduğunu anlamaya yardımcı olması ve yorumlama kabiliyetini artırmak için felsefe atölyelerimizi gerçekleştirmeliyiz. Eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamalıyız. Felsefe, öğrencilere sorunları analiz etme, argümanları değerlendirme ve mantıklı sonuçlara varma becerilerini kazandırabilir. Bu beceriler, yaşamları boyunca karşılaşacakları pek çok durumda onlara yardımcı olacak.

Felsefe, farklı bakış açılarına saygı duymayı ve farklı düşünme biçimlerini anlamayı teşvik eder. Öğrencilere, farklı düşünceleri dinlemeyi ve tartışmayı öğrenmelerini destekliyoruz. Etik ve değerler üzerine düşünmelerini, öğrencilere etik meselelerle başa çıkmayı öğrenmesini sağlıyoruz. Bu, onların değerlerini anlamalarına ve bu değerlere sadık kalmalarına yardımcı olabilir.

Öğrencilere hayatın anlamı, ölüm, özgürlük ve sorumluluk gibi konuları düşünmeleri için fırsat vermeliyiz. Grup tartışmalarını desteklemeliyiz. Sınıf içinde uyguladığımız atölyeler ve grup tartışmaları, öğrencilerin kendi fikirlerini ifade etmelerine ve başkalarının fikirlerini dinlemelerine yardımcı olur. İletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar. Problem çözme becerilerini geliştirir. Böylelikle akademik başarılarına ve kişisel yaşamlarına olumlu etki edebilir.