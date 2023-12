SAİT GÜRSOY

Yurtdışında eğitime ilgi her geçen gün artıyor. Yurtdışı eğitime geçmişte lüks gözüyle bakılırken ve belirli bir ekonomiye sahip ailelerin tercihiyken bugün durum farklılaştı. Artık her gelir seviyesinden ebeveyn, çocukları için yurtdışı eğitim alternatiflerini araştırıyor. Amerika, İngiltere, Almanya, Türk ailelerin ve gençlerin en sık tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Yurtdışı eğitimde bir ülke son aylarda sıkça gözüme çarpıyor. Bu ülke Avustralya. Bu konuyu, Avustralya'da yaşayan Hub Edu Genel Müdürü Simon Boncukçu ile konuştum.

Öncelikle Avustralya'da 42 adet üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerin 30'u "Dünya'nın En İyi 500 Üniversitesi" listesinde yer alıyor. Avustralya'da üniversite çağına gelen bütün gençlerin şehrinden ayrılmadan dünya standartlarında eğitim alabileceğini öğrendim. Ülkedeki her üniversite aynı kalitede eğitim imkânlarına sahip. Eğitimdeki bu eşitlik ve adil dağılım, üniversitelerinin dünya çapında yıldızlaşmasını da sağlıyor.

Üniversitelerin Ar-Ge'ye ayırdığı yüksek bütçeler, ülkenin patent cenneti haline dönmesini sağlamış. Wi-Fi'den ultrasona kadar pek çok insan hayrına buluşun bu ülke topraklarından çıktığını şaşırarak öğrendim. Üniversitelerin Ar-Ge'ye bu denli önem vermesi, özellikle mühendislik, yapay zekâ, biyokimya, IT, siber güvenlik vb. gibi alanlarda çalışmak isteyen geçlerin ilgisini çekiyor. Ülkemizden de bu alanda çalışmak isteyen pek çok gencin Avustralya üniversitelerine başvurduğunu öğrendim.



TÜRK GENÇLERİNİN FARKI

Üniversitelerdeki eğitimin zorluk derecesini sorduğum Boncukçu, ilginç bir açıklamada bulundu. Boncukçu, Avustralya üniversitelerine girmenin kolay fakat mezun olmanın sıkı çalışma gerektirdiğini söyledi. Burada önemli bir detay öğrendim. Bizim öğrencilerimiz bu konuda sıkıntı yaşamıyormuş. Ülkeye, eğitim sistemine, kurallara en hızlı adapte olan ve en başarılı gençlerin bizimkiler arasından çıktığını öğrendim. Şöyle ki, Türk gençleri üniversitelerde 'Çift Ana Dal' programlarına en çok başvuranlar arasındaymış. Hukuk okurken Siber Güvenlik Hukuku okuyandan tutun, İşletme okurken 'BlockChain' alanında çift ana dal yapan çocukların hikâyelerini dinledim. Türk gençlerinin Avustralya'yı tercih etmesindeki bir önemli noktanın da 'çalışma izni' olduğu bilgisi verildi. Türk gençleri maddi olarak ailelerine yük olmamak için okurken çalışmayı tercih ediyormuş. Gençlerin part-time işlerde çalışarak ailelerine yük olmadan yaşayabilmeleri, ülkenin hayat standartlarının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Gelelim en önemli noktalardan birine. O da eğitim ücretleri. Her yıl açıklanan 'Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi' sıralamasına 9 üniversitesiyle katılan Avustralya, eğitim ücretlerinin diğer ülkelere göre yarı yarıya varan oranlarla daha düşük olması sebebiyle de tercih ediliyormuş. Avustralya'da üniversite ücretleri 14 bin Avustralya Doları'ndan (AUD) başlayıp 45 bin AUD'ye kadar yükselebiliyor.