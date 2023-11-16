SAİT GÜRSOY

MEB eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin ailelerinin desteğiyle yapabileceği etkinlik örnekleri hazırladı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Ailemle Oynuyorum", "Ara Tatil Oyun Kitabım" el kitapçıkları ile çocukların ara tatilde dijitalleşmeden uzaklaşarak aileleriyle kaliteli zaman geçirmeleri hedeflendi.

Öğrenciler, eğitim öğretim yılının ilk molasını verdiler. Zihnin dinlendirilmesi, motivasyonun artması, akademik başarı performansının yükseltilmesi için tatiller iyi birer fırsat. Tatil sonrası ise öğrencilerin okula dönüşte uyum sorunu yaşamadan, kaldıkları yerden sürece devam etmeleri önemli. Bilnet Okulları PDR Bölüm Başkanı Begüm Özşener ile bir araya geldik ve bu ara tatili konuştuk.

Ara tatil süresince öğrencilerin bir haftasını planlarken ebeveynlerin de onlarla birlikte karar vermesinin önemini vurguluyor Begüm Hoca. Hem ev çalışmalarına, hem de eğlenceli etkinliklere eşit zaman ayrılması gerektiğini söylüyor. Sevdikleri aktivitelere zaman ayıran öğrencilerin okula başladıkları zaman daha dinlenmiş ve daha yüksek motivasyon ile başlangıç yaptıklarını belirtti. Unutmayın; dinlenmiş bir zihin ve beden, başarı performansını arttırır.

Tatil süresince kültür-sanat gezileri, spor aktiviteleri gibi aile katılımlı etkinlikler planlanmalı. Birlikte yapılan doğa yürüyüşleri ile tatili eğlenceli hale getirebilir, çocuklarının çevreyi keşfetmeleri, doğa ile ilgili bilinmeyenleri öğrenmeleri sağlanabilir. Çocukların ev içerisinde farklı sorumluluklar almasının sağlanması da çocukların kendilerine olan güvenlerin de eş zamanlı artmasını sağlayacaktır.

Ara tatilde akademik sorumlulukları da eğlenceli hale getirebilirsiniz. Bunun için aile oyun günleri planlayabilir, bilgi yarışmaları ve strateji oyunları gibi öğrenmeyi destekleyen keyifli aktiviteler yapabilirsiniz.



TEKNOLOJİ VE SINAVA HAZIRLIK

Ara tatilde öğrenciler televizyon ve tablet ile sıkça vakit geçirmek isteyebilir. Burada rutinde olan kullanım sınırlamasına uyulması gerekiyor. Vaktin aşılmamasına önem verilmeli. Öğrencilerin zaman yönetimini etkin kullandıkları ders çalışma programı oluşturmalı ve buna uyum sağlamaya özen gösterilmeli.

Ara tatil sınav hazırlığı için verimli bir dönem. Ancak bu dönemde dengeli bir yaklaşım benimsemek önemli. Hem çalışmalara odaklanmak hem de dinlenmek arasında sağlıklı bir denge kurmak, sınav sürecinde başarıya adım adım yaklaşmaya katkı sağlayacak. Bu süreçte edinilen kazanımlara yönelik tekrarlar mutlaka yapılmalı, ev çalışmaları tamamlanmalı. Günlük hedefler belirlenerek, sistematik çalışılmalı.