SAİT GÜRSOY

35 yıl öncesinden öğrencim, şu anda Nişantaşı Eğitim Vakfı İcra Kurulu Üyesi Burak Kılanç ile geçen gün bir araya geldik. Eğitim kurumlarının geleceği ile eğitimkariyer ilişkisi üzerine sohbet ettik. Kamuoyu tarafından iyi tanınan YÖK-Atlas projesinin yaratıcısı olan Kılanç, eğitim alanındaki verilere ve dijital dünyanın detaylarına hâkim bir eğitim yöneticisi. Öğrencim Burak'tan duyduğum ezber bozan noktaları ve dünyada belki de ilk kez burada dillendirilen legokariyer dünyasını sizlerle paylaşıyorum.

Yeni üniversite mezunlarının beceri ve yetkinliklerinin kapsam ve seviyesinden iş dünyasının memnun olmadığı, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yıllardır dile getiriliyor. Mezun olunan üniversitenin marka değeri, bu bağlamda, geçmiş dönemlere kıyasla işveren gözünde günden güne değer kaybediyor. Mezunun elindeki diploma, aldığı dersleri gösteren akademik-transkript, ders dışı gelişimi gösteren sosyal-transkript işverene bir fikir verse de, esas olan, işe başvuran kişinin beceri ve yetkinliklerini insan kaynakları departmanlarının işe alım süreçlerinde kanıtlayabilmesi. Üniversitelerdeki kariyer merkezlerine bu bağlamda çok iş düşüyor.

Önemli bir diğer husus da yaşam boyu eğitim yaklaşımının olmazsa olmaz bir gerçek olarak hayatımıza girmiş olması. Yıllardır öğrencilere yaşamlarının hiçbir dönenimde sıradan olmamaları gerektiğini öğütlüyor ve diyoruz ki "mezuniyette alacağınız diploma ile iş bitmeyecek, bilakis yaşam boyunca kendinizi geliştirmeniz gerekecek".



LEGO KARİYER DÜNYASI

Mikro-yeterlilikler pazarının ticari anlamda, yerel ve küresel ölçekte pek çok kurumun iştahını kabarttığı biliniyor. Bu noktada güvenilir kurumlar, üniversiteler ve üniversitelerdeki sürekli eğitim merkezleri olmalı. Bakalım ülkemizde hangi üniversiteler bu konuda sivrilecek ve kendine küresel anlamda bir yer edinebilecek.

Gelecek nasıl olacak biliyor musunuz? Dünyaya gelen her bebek için TC Kimlik Numarası ile ilişkilendirilmiş bir e-portfolyo açılacak. Bu e-portfolyo, devletin izin verdiği ölçüde dünyaya da açık olacak. Doğduğumuz andan itibaren, e-portfolyomuza aldığımız tüm eğitimler, geliştirdiğimiz tüm beceriler ve bu çerçevede bize verilen tüm sertifikalar ve ödüller işlenmeye başlayacak. Yaşamı boyunca kişi devam ettiği kurslar, katıldığı projeler, aldığı diplomalar ve sertifikalar ile e-portfolyosunu şekillendirecek. Tıpkı, lego parçalarını bir araya getirip bir şeyler inşa etmek gibi, herkes kendi kariyerini parça parça inşa edecek. Ve bu yaşam boyu sürüp gidecek.

Gidilen okullar kişiye müfredat paketleri halinde 30-40 parçalık standart lego setleri verecek, ancak ardından iş dünyasının beklentilerine göre kişinin yeni parçalar alarak, edinerek parça parça kariyerini şekillendirmesi elzem olacak. Buna kısaca Lego- Kariyer yaklaşımı diyebiliriz.