SAİT GÜRSOY

Ülkemizde 19 milyona yakın çocuk ve genç çeşitli basamaklarda öğretimlerini sürdürüyor. Bu denli yüksek sayıların olduğu bir ortamda seçme ve eleme amaçlı akademik başarı sınavları kaçınılmaz oluyor. Öğrencilerin akademik kazanımlarını edinme, okul başarılarını yükseltme ve girecekleri merkezi sınavlarda hedefledikleri başarıları elde edebilmeleri aslında tamamen bir çarkın dişlileri gibi düşünülebilir. Şöyle ki gerekli becerilerden biri ya da birkaçı eksik kalırsa akademik başarı tamamıyla elde edilemez. Bu konuda, Ortadoğulular Eğitim Kurumları ve Neder Yayınları Marka Geliştirme Direktörü Ercan Çadırcı ile sohbet ettik.

Akademik başarıyı kazanmada en önemli ve ilk unsur öğrencinin kendisi. Öğrencinin kendi beceri ve yeteneklerine olan inancı akademik başarı düzeyini etkiler. Öğrencinin ilgi, tutum ve merakı ile akademik başarı doğru orantılıdır diyebiliriz. Yani ancak öğrenci isterse başarı elde edilebilir, diyor Ercan Hoca.

Bununla birlikte yine öğrencinin içsel motivasyonu da başarıyı sağlamada son derece etkili. Motivasyon düzeyi yüksek olan öğrencilerin daha güçlü akademik benlik saygısına sahip oldukları, daha yaratıcı davrandıkları ve daha yüksek akademik başarıya ulaştıkları araştırmalarla doğrulanmış.



EĞİTİM KURUMLARININ ROLÜ

Önemli olan bir diğer faktör de öğrencinin ders çalışma alışkanlığı. Bu alışkanlık, düzenli ve sistemli ders çalışma, not tutma, tekrar yapmaktan birim zamanda okunan kelime sayısına kadar birçok unsuru barındırmakta. Bunlara biraz daha derinlemesine değinecek olursak; anlama, yorumlama, görsel algının yüksek olmasının önemi büyük. Ercan Hoca, bu cümlenin altını önemle çiziyor.

Maalesef ki sadece test çözerek sınavlara hazırlanan bir öğrenci başarılı olamıyor. Anlayarak hızlı okuyan, görsel algı becerisi yüksek öğrenci diğerlerine fark atıyor. Bu nedenle okuma alışkanlığı çok küçük yaşlarda elde edilmeli. Tabii ki bu süreçte öğrenci tek etken değil. Ailenin de rolü çok büyük. Ailelerin çocuklarını destekleyici tutum ve davranışlarda bulunmaları eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi adına önemli görülmektedir.

Burada üçüncü olarak eğitim kurumlarının rolünden bahsetmek gerekiyor. Eğitim kurumları uyguladıkları eğitim öğretim planlarıyla akademik başarıyı en üst seviyede tutmayı sağlamalı. Bunun yanı sıra, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleriyle öğrenciye tam destek olmalı. Bence, burada en önemli nokta öğretmenlerine yaptıkları donanım katkısı olmalı.

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YILIN LİDER EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ



Lider Eğitimcileri, Gönüllüleri ve Akademisyenleri Destekleme Derneği (LEGADDER) Eğitim Pusulası 2023 Ödülleri sahiplerini buldu. 2 tur oylamayla, 12 kategorinin öne çıkan isim ve kurumları belirlendi. Yılın Lider Eğitim Gönüllüsü ödülüne, beni layık görenlere sonsuz teşekkürler..