SAİT GÜRSOY

Medyayı eğitime entegre etmek gerekiyor. Bu da, öğrencilerin konuyu anlamalarını ve akılda tutmalarını artırabilen videolar, animasyonlar ve multimedya sunumları gibi etkileşimli ve ilgi çekici materyaller yoluyla öğrenme fırsatı sağlıyor. Öğrencilerin kendi öğrenme tarzlarına ve hızlarına uygun materyalleri seçebilecekleri, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerine izin veriyor. Günümüzde pek çok özel okul ve kurs, medya araçlarının sunmuş olduğu, bireyselleştirilmiş öğrenme modeline yönelik uygulamalar yapmaya çalışıyor. Bu konuyu, Eğitim Uzmanı ve Danışmanı Ceren Moghaddam ile ele aldık.

İspanya, Portekiz gibi güney AB ülkeleri sınıfta elektronik medya, televizyon, radyo, yazılı basın ürünlerini kullanarak öğrenme isteğini artırıcı uygulamalar yapıyor. Dersleri gerçekle bütünleştirmeyi hedefliyor. Ceren Hoca, Finlandiya, Singapur, Güney Kore, Estonya, ABD ve Norveç gibi ülkeleri, başarıyla uygulayan ülkeleri örnek verebiliyor. Ülkelerin ortak noktaları arasında, dijital okuryazarlığa odaklanma, etkili teknoloji kullanımı için öğretmen eğitimi, altyapı yatırımı ve öğrencileri dijital çağın zorluklarına hazırlama gibi başlıkların yer aldığının altını çiziyor.



İLETİŞİM BECERİLERİ

Medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte öğrencilerin, fiziksel konumlarından bağımsız olarak, öğrenme deneyimlerini zenginleştirebilecek, dünyanın dört bir yanından, zengin bilgilere ve kaynaklara erişim fırsatı bulduğunu belirtiyor Ceren Hoca. Yazılı ve sözlü iletişimin yanı sıra beden dili ve yüz ifadeleri gibi sözsüz ipuçları yoluyla kendilerini daha etkili bir şekilde ifade etmeyi öğreniyor.

Önemi gün geçtikçe artan dijital okuryazarlık- medya okuryazarlığı becerisi, doğru bilgiye ulaşmanın yanı sıra, öğrencilere gelecekteki kariyerlerinde faydalı olacak teknoloji becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Öğrencilerin projeler ve ödevler üzerinde birlikte çalışabildikleri dijital platformlar çok önemli. Bu araçlarla, iletişim kurabildikleri ve fikirlerini paylaşabildikleri ve yapıcı geri bildirim vermeyi, almayı öğrendikleri için, medya yoluyla çoğalan bu çalışmalar, işbirliğini ve ekip çalışmasını da öğreten yeni alanlar sağlıyor.

Dijital materyallere birden çok kez erişilebiliyor. Farklı öğrenme stillerine ve becerilerine uyacak şekilde uyarlanabiliyor. Bu nedenle, farklı öğrenme ihtiyaçları olan öğrenciler için esneklik ve erişilebilirlik sağlıyor. 21. yüzyılda, medyayı eğitime entegre etmek, öğrencilerin bilgi içinde kaybolmasının önüne geçmenin en iyi yollarından biri. Medyanın eğitime başarılı bir şekilde entegrasyonu, müfredat tasarımını, öğretmen desteğini ve teknolojiye erişimi dikkate alan bütünsel bir yaklaşımı gerektiriyor.