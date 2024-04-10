SAİT GÜRSOY

Gelecekte öğrenme ve öğretme nasıl olacak? Bu durum eğitimde değişim ve yenilik gerektiriyor. Bu değişimle eğitim keyifli ve kalıcı hale nasıl getirilir? Şüphesiz dört duvarın dışına çıkarak, yaparak, yaşayarak, uygulayarak olur. Geleneksel ezberci eğitimin dışına çıkılmalı. Nasıl mı? Yeni nesil, yani Z kuşağını tanıyarak. Bu gençler bebeklikten itibaren dijitalleşmenin içine doğdu, onlarla iç içe yaşıyorlar. Özelliklerini doğru bilir ve eğitimimizi ona göre yaparsak hem doğru bir eğitim veririz hem de kuşak çatışması yaşamayız. Usta Öğreticilik ve Eğiticilik Sistemini, Çevre Bilim Koleji Kurucusu M. Bayram Bektaş ile konuştuk.

Z Kuşağı, teknolojinin getirdiği kolaylıklar sebebiyle çabuk sıkılıyor. Aynı anda birden çok konuyla ilgilenme yeteneğine sahipler. Sosyalleşmeleri, sosyal medya üzerinden oluyor. Özgüvenleri çok yüksek. Özveri sergileme, çaba harcama Z kuşağına uygun değil. Peki biz bu ve buna benzer yanlarıyla karşımıza çıkan kuşağı nasıl eğitmeliyiz?

M. Bayram Hoca, "Bu durum karşısında, eğitimde yenilikler yapmak bir ihtiyaç haline geldi" cümlesinin altını çiziyor. Bu ihtiyacı karşılama anlayışıyla yola çıkmış. Usta Öğreticilik Eğitim Sistemi, belirlenen bir konu üzerine deneyimli kişilerden, o konuyu belli bir düzen içerisinde öğrenme biçimi. Öğrencinin, eğitim sistemindeki hedeflerine ulaşma süreci önemli. Çok alan üzerinden, en az birinde ilgi duyduğu alanı fark edip işi bilen kişilerden öğrenip yaparak, yaşayarak kalıcı öğrenmelerini sağlıyor. Eğitimi yalnızca sınıfta değil, sınıfın da dışına taşıyor. Okul tecrübesinden farklı olarak, hayat tecrübesi kazandırıyor. Usta Öğreticilik Eğitim Sistemi, 10 farklı eğitim modelinden oluşuyor.



İLGİ, YETENEK VE BAŞARI

4 bin metrekare kapalı, 15 bin metrekare açık alana sahip okul Usta Öğreticilik Sistemi ile tüm öğrencilerine yaşama dair temel becerilerini yaparak, yaşayarak geliştirmelerini sağlıyor. Tüm eğitim alanları eğitim modellerini desteklemek üzere hazırlanmış. Doğal yaşam tarım, hayvan alanları barınakları, açık hava derslikleri, açık ve kapalı görsel sanatlar atölyesi, açık ve kapalı müzik atölyesi, açık ve kapalı drama ile beceri atölyeleri, konferans salonu, akıl oyunları atölyesi, kütüphane, çocuk oyun bahçeleri ve çamur atölyesi gibi etkinlik alanlarında öğrencilerin üretici ve yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarıyor.

Sportif faaliyetleri gerçekleştirmek için, survivor parkuru, buz pateni, mini golf, masa tenisi, voleybol, basketbol, mini futbol, uzun atlama, jimnastik, açık hava fitness alanı, dart alanı gibi alanlarda öğrenciler ilgi ve yeteneklerini keşfederek geliştiriyorlar. Deney setleriyle öğrencilerin teknolojik gelişimlerini destekliyor. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarını takip etmek adına uzmanlar tarafından değerlendirilen bilimsel testler uygulanıyor. Öğrencilerin, dünya insanı olabilmesi için çift yabancı dil (İngilizce-Almanca) eğitimi veriyor. Z kuşağının olumsuz özelliklerini minimize ederek, olumlu olarak gelişmesine destek verilebiliyor. Yeni dünyada başarı için, eğitim dünyamızın bu sistemi incelemesinde yarar var.