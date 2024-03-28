SAİT GÜRSOY

Günümüz eğitim sistemi öğrenciyi sürekli aktarılan bilgi yükünün altında zorlu bir yarışa sokuyor. Özellikle 1'inci sınıfta, oyun çağındaki çocukların birden böyle bir yükün altına girmeleri sıkılmalarına sebep oluyor. Bu da öğrencilerin okula karşı olumsuz tutum geliştirmelerine yol açabiliyor. Yenilikçi etkin materyaller kullanılarak öğrencilere bilgiye eğlenerek ulaşma yollarını öğretilebilir. Bu konuyu, Eskişehir Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ebru Kapaklıkaya ile konuştuk.

Ebru hocaya göre, ilkokul kademesinde veli ile işbirliği yapmak çok önemli. Müfredata göre hazırlanan planlamada ilk okuma yazma sürecinde seslerin öğretimi gerçekleştirilirken öğrencileri sürecin planlanmasına dahil etmek onları heyecanlandırır. Merak duygularını uyandırır. Öğrenciyi işin mutfağına çekmek eğitim öğretim sürecini onlar için çok keyifli bir yolculuğa dönüştürür. Görev aldıkları materyal ile ilgili hazırlık sürecine de dahil olacaklardır. Ayrıca hazırladıkları materyali sunmak öğrencilerde sorumluluk bilincinin gelişmesine sebep olmaktadır.

Bu sebeple 1'inci sınıftan başlayarak öğrencilerin dikkatini çekmeye yönelik materyaller tasarlanmalı. Ebru hoca, sınıfa o gün öğretmek istediği konuya uygun mataryal kostümü ile giriyormuş. Öğrencileri için çeşitli oyun parkurları kuruyormuş. Böylece sınıfı onlar için öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir oyun alanına çeviriyormuş. Otobüs, uçak, astronot gibi kostümlerle dersi anlatıyor olmak, konuya olan ilgilerini arttırıyormuş.

Ebru hoca, 3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eTwinning projesi olan Cebimdeki Notalar Projesi'nin kuruculuğunu yapıyor. Cebimdeki Notalar projesi ile öğrencileri temel müzik eğitimi alıyorlar. Notaları öğreniyorlar. Ukulele (Dört telli bir çalgı) enstürümanı tanıyorlar.Akorları kavrayarak çeşitli çocuk şarkıları ve türküler öğreniyorlar. Ayrıca dünyaca ünlü bestecileri tanıma ,şarkılarını öğrenme fırsatı buluyorlar.



KÜRESEL EĞİTİM ÖDÜLÜ

Ebru hoca, bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle projesine yenilikler eklemiş. Cebimdeki Notlar Ukulele 100'üncü yıl için çalıyor teması ile Türkiye genelinde bir oluşum başlatmış. Türkiye'nin her ilinden en az bir temsilci öğretmenin bulunduğu bir ekip kurmuş. Bu ekipteki meslektaşlarıma online gönüllü ukulele eğitimi veriyor. Ukulele derslerime katılan bu öğretmenlerin de kendi öğrencilerine öğretmesi hususunda destek olmuş.

Ebru hoca, bu yıl yaptığım yenilikçi materyal çalışmaları , besteleri ve diğer çalışmaları ile başvurduğu Küresel Eğitim Ödülleri kapsamında Dubai'de gerçekleştirilen ödül töreninde, Yılın İlham Veren Öğretmeni ödülünü alarak, ülkemizi temsil etti. Böyle değerli öğretmenlerimizi kamuoyuna tanıtarak, diğer öğretmenlerimize örnek göstermeliyiz. Bir eğitimci olarak tüm kalbimle inanıyorumki, önümüzdeki günlerde birçok Ebru Hocamız çıkacak ve ödüller alacak. Bizler de, onlarla gurur duyacağız