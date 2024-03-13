SAİT GÜRSOY

Yaklaşık bir ay kadar önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenen Okul Öncesi Eğitim Programı yayınlanarak okullara iletildi. Özetle çocuğu merkeze alan ve çocuğun bütünsel gelişimini destekleyen bir program olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda programda, kültürümüzün ve değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarımı için, bu konuda eğitime anaokulu döneminde başlanmasının önemi vurgulanmış. Güncellenen anaokulu programı ve okul öncesi eğitimi hakkında, FMV Eğitim Kurumları Direktörü ve Kurucu Temsilcisi Müge Yalım Alpan ile görüştüm.

Müge Hoca, anaokulu döneminin insan hayatında son derece önemli bir rolü olduğunu belirtti. Küçük çocuklarla uzun süre birlikte olan eğitimciler bilir ki, onların dünyası gerçekten de çok sihirlidir. Çocuklar yaratıcılıkları, hayal güçleri, merakları, enerjileri ile fark yarattıkları bir dönemden geçerler. Her şeyin başlangıcı yaşamın ilk yıllarıdır. Eğitimde anaokulu dönemi, adı üzerinde ana yani temel dönem. Okul yaşantısının da başlangıcı, temeli. "Anaokulu eğitimi, gerçek hayatın bir simülasyonu gibidir" diyor Müge Hoca. Sadece ilkokula hazırlık değil, yetişkinlik yaşamına bir hazırlıktır. Bu nedenle bilişsel gelişimin yanı sıra, sosyal, duygusal, dil ve fiziksel gelişim alanları bütünsel bir yaklaşımla desteklenir.

Eğitimin ilk yılları olan anaokulunu, sadece çalışan anne babalar için bakım hizmeti veren bir kurum olarak görmeyip, ciddiye almak gerektiğinin günümüzde birçok eğitimci, eğitim yöneticileri ve akademisyenler farkında. Özellikle bünyesinde anaokulundan lise son sınıfa kadar eğitimin tüm aşamalarını barındıran kurumlar, anaokulu dönemine "yatırım" yapılması gerektiğini biliyorlar.



NASIL BİR ANAOKULU?

Bu soru hakkında Müge Hoca ile konuştuğumuzda, şu noktalara dikkat çekiyor: Öğretmen çok önemli. Özellikle çok küçük yaştaki çocuklarla iletişim kuran anaokulu öğretmenlerinin mesleki eğitimleri, tecrübeleri çok önemli. Anaokulu öğrencilerinin hayatlarına dokunan öğretmenlerin öğrenci ve ailesine rehberlik eden bir tutumda olmaları gerekiyor. Kurumlar öğretmenlerin mesleki gelişim ve eğitimlerine destek sağlamalı.

Nitelikli bir anaokulu eğitimi için, öğretmenlerin yanı sıra, uygun fiziksel koşulların sağlanması, çocuklar için güvenli ve temiz oyun ortamlarının olması gerekiyor. Özellikle açık havada oyun oynamak, çocukların gelişiminde ve sağlığında büyük rol oynuyor. Çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişiminin yanı sıra sosyal, duygusal ve dil gelişimine de önem verilmeli.

Günümüzde genç ebeveynler küçük çocuklarının eğitimi için çok daha bilinçli hareket ediyorlar. Çocukları için en uygun eğitimi sağlayacak anaokulu arayışı içindeler. Özellikle çalışan anne babalar, gün boyunca işte çalışırken çocuklarının da güvenli ve nitelikli eğitim veren kurumlarda olmalarını tercih ediyorlar. Umudumuz, geleceğimiz olan çocuklarımızın erken yaşlardan başlayarak nitelikli eğitim almaları ve daha donanımlı bireyler olarak topluma karışmalarıdır.